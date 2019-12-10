Jose Mourinho, Merih Demiral’in peşine düştü!

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’da çıkan habere göre teknik direktörlük değişikliğine giden ve takımın başına Pochettino’nun yerine Jose Mourinho’yu getiren Tottenham, ara transfer dönemi için listesine Juventus’tan Merih Demiral’i de ekledi. A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerindeki harika performansında büyük pay sahibi olmasına ve turnuvanın performans verilerine göre en iyi ilk 11’inde yer almasına rağmen bu sezon Sassuolo’dan transfer olduğu Juve’de sadece 1 maça çıkan Merih için İngiliz ekibinin ısrarcı olacağı konuşuluyor.

Kesin gözüyle bakılıyor

Savunmaya mutlaka takviye yapılmasını isteyen Mourinho’nun, savaşcı özelliğiyle çok beğendiği 21 yaşındaki stoperimiz için kesenin ağzını açılmasını istediği bildirildi. İtalyan temsilcisinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcumuzu, Tottenham’ın yanı sıra Premier Lig’in diğer dev kulüpleri Manchester United ve Arsenal de istiyor. Yıldızı her geçen gün daha da yükselen Merih için konuşulan bonservis rakamlarının ise yaklaşık 35 milyon Euro (225 milyon TL) civarında olduğu öne sürülüyor.

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