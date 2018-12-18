İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da deprem! Kırmızı-Şeytanlar'da Portekizli menajer Jose Mourinho ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada 55 yaşındaki deneyimli menajere United kulübüne verdiği emekler nedeniyle teşekkür edildi.

Manchester United'da Mourinho'dan boşalan menajerlik görevine ise Portekizli'nin yardımcısı eski United futbolcusu Michael Carrick getirildi. Carrick'in sezon sonuna kadar menajerlik koltuğunda oturacağı ve United'ın bu süreçte yeni menajer için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı!

2016 yılında Manchester United'ın başına geçen Mourinho, Community Shield Kupası'nı kazanarak başladığı sezonda Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Lig Kupası'nda ise Southampton'ı 3-2 yenerek kupayı kazanan Mourinho, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı 2-0 devirerek Avrupa'nın 2 numaralı kupasını da United müzesine koymuştu. Ancak bu 2 kupa bile Manchester United taraftarını tatmin etmeyecekti.

City'nin 19 puan arkasında kaldı

2017-2018 sezonuna gelindiğinde ise ilk olarak Süper Kupa'da Real Madrid'e kaybeden United, Premier Lig'i ezeli rakibi Manchester City'nin tam 19 puan gerisinde 2. olarak tamamladı. Lig Kupası'nda finalede Chelsea'ye kaybeden Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı.

İki sezon geride kalmasına karşın Mourinho'nun Premier Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirememesi ve Şampiyonlar Ligi'ne beklenenden erken edilen veda, koltuğunu sallantıya sokmaya başladı.

Ayrıca yapılan transferlerden alınamayan katkı, özellikle savunma yönünde yaşanılan sıkıntıların çözülememesi, Mourinho'nun başına oldukça dert oldu.

Boşa giden paralar!

Bu sezona gelindiğinde ise herkes United'dan farklı beklentilere girdi. 2 sezonu geride bırakan Mourinho için artık bir şeyleri değiştirmenin zamanı geldiğine dair söylemler oluştu. Ancak United Shakhtar'dan 59 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Fred dışında, Porto'dan Diogo Dalot'u kadrosuna katan United, transfer döneminde hayal kırıklığı yaşattı.

İlk 4 mucize olur dedi...

Daha 17 haftası geride kalan Premier Lig'de lider Liverpool'un 19 puan gerisinde bulunan Manchester United'da Mourinho, alınan kötü sonuçların ardından basın mensuplarıyla da sert dialoglara girmekten çekinmedi. Son olarak ligde ilk 4'e girmelerinin mucize olduğunu belirten Portekizli menajer sonuna hazırladı ve Liverpool karşısında alınan yenilginin ardından United'da 2.5 yıllık Mourinho dönemi sona erdi.