Jose Mourinho kovuldu, Manchester United hisseleri uçtu!

Jose Mourinho'nun görevine son veren ve bugün de yerine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Manchester United'ın hisse değerlerinde müthiş bir artış görüldü.

19 Aralık 2018, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Jose Mourinho kovuldu, Manchester United hisseleri uçtu!

Manchester United Kulübü, art arda alınan kötü sonuçlar sonrası dün menajer Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini duyurmuştu.

Portekizli teknik adamın yerine bugün eski futbolcuları Ole Gunnar Solskjaer'i getirdiğini duyuran Kırmızı Şeytanlar'ın hisse değerlerinde müthiş bir artış gözlendi.

New York Menkul Kıymetler Borsası'nda United'a ait hisse senedi fiyatları, yaklaşık 120 milyon sterlin (133 milyon euro) arttı.

Değeri yaklaşık olarak %6 oranında yükselen United hisseleri, böylece 2017'nin başlarından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler


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