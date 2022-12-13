Jose Mourinho ile görüşme yapıldı: Sürpriz bir plan hayata geçecek

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Portekiz; Uruguay, İsviçre ve Güney Kore ile aynı grupta mücadele etti.

İlk maçta Gana'yı 3-2 ile geçen Avrupa temsilcisi, ikinci maçta grubun favorileri arasına gösterilen Uruguay'ı 2-0 ile geçti. Portekiz son maçta ise Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu.





SON 16'DA RONALDO KRİZİ BAŞ GÖSTERDİ

Gruptan lider olarak yükselen Portekiz son 16 turunda İsviçre ile eşleşti. Mücale öncesi kadrolar açıklandığında büyük bir polemik konusu ortaya çıktı.

Teknik Direktör Fernando Santos, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermemişti. Tecrübeli oyuncunun yedek kulübesinde yer aldığı karşılaşmayı Portekiz 6-1 kazandı.

FAS KARŞISINDA DAĞILDI

Portekiz çeyrek finalde turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Fas ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun yine yedekler arasında yer aldığı karşılaşmayı Afrika temsilcisi Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Oyuna sonradan giren Cristiano Ronaldo hakemin bitiş düdüğünün ardından gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.

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FERNANDO SANTOS'UN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Dünya Kupası'nda yaşanan hüsranın ardından, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un geleceği tartışılmaya başlandı. İstifa açıklaması yapmayan 68 yaşındaki çalıştırıcı için Portekiz Futbol Federasyonu'nun yakın zamanda karar alması bekleniyor.

İddialara göre, Fernando Santos görevden alınacak.

GÖRÜŞME YAPILDI

Fernando Santos'un görevden alınmasına kesin gözüyle bakılırken yerine geçecek isimlerle ilgili de iddialar ortaya atılmaya başlandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktör olan Jos Mourinho ile görüştü.





Hali hazırda İtalya Serie A'nın güçlü ekibi Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı Roma teknik direktörlüğüne de devam etme kaydıyla bu görevi üstlenebilir.

Daha önce Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, hem Türk Milli Takımı'nı hem de Galatasaray 'ı da çalıştırmıştı. İngilizlerin başarılı teknik direktörlerin Kevin Keegan da İngiltere Milli Takımı ile Fulham'da bir süre aynı anda görev yapmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde, teknik direktörlük koltuğu için alacağı kararı resmen açıklaması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun Tottenham Hotspur FC'daki ilk maçı