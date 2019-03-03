Jose Mourinho,Türk futboluyla ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Yapabileceğim en büyük övgü Türk takımlarına ve Türkiye Süper Ligi'ne mücadele ve tutkudur. Avrupa'da değişik organizasyonlarda farklı Türk takımlarına karşı mücadele ettim. Her zaman çok mücadeleci takımları karşımda buldum. Futbolda en sevdiğim şeylerin başında tutku geliyor. Türkiye'de futbol büyük bir tutkuyla oynanıyor. Taraftarlar futbola çok bağlı. Stadyumlarda inanılmaz atmosferler oluşuyor. Çok büyük dostum Fatih Terim'e karşı oynadım. Galatasaray - Real Madrid maçını hatırlıyorum. Sonuçta biz kazanmıştık ama çok çok korkmuştum. Çünkü, o tutku, o ruh bizim çok acı çekmemize yol açmıştı. Futbolda bu tür tutkuyu çok seviyorum ve Türk futbolu da bu açıdan inanılmaz."