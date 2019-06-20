Son olarak Manchester United’ı çalıştıran ve Aralık 2018’den bu yana boşta olan Jose Mourinho’nun ismi uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Portekizli çalıştırıcı da yaptığı açıklamada şu anda kulüp takımı çalıştırmaktan çok, milli takımlara daha yakın hissettiğini belirtti.

Yeni maceralar, yeni heyecanlar aradığının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Yeni rekabetlere hazırım. Bence bunlar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası olabilir. Uzun zamandır bu macerayı denemek istiyordum. Milli takımlara kendimi yakın hissediyorum” açıklamalarında bulundu.

Mou’nun bu açıklamaları sonrasında nereye gideceği merak konusu.