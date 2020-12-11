Tottenham'la bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde müthiş bir performans sergileyen Jose Mourinho, ayın teknik adamı ünvanını aldı. Kasım ayının en başarılı menajeri seçilen Portekizli teknik adam, üçüncü Ada macerasında bir kez daha bu ödüle layık görüldü. Daha önce Chelsea ve Manchester United deneyimleri yaşayan Portekizli menajer, Tottehnam'la bu sezon ligin zirvesinde yer alıyor. 11 maçta 24 puan toplayan Tottenham aynı puandaki şampiyon Liverpool'un üzerinde zirvede yer alıyor.