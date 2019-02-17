Jose Moruinho tazminat zengini oldu

İngiltere Premier Lig’in köklü takımlarından Manchester United, yaklaşık 2 ay önce teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son vermişti. Kırmızı Şeytanlar, efsane menacerleri Sir Alex Ferguson’un yerine getirdiği 3 menacere 33.2 milyon Pound (226 milyon TL) tazminat öderken, sadece Portekizli teknik adama 15 milyon Pound (102 milyon TL), teknik ekibine ise 4.6 milyon Pound (31 milyon TL) verdi. Böylece 56 yaşındaki çalıştırıcı, sadece kovulduğu takımlardan adeta bir servet kazandı.

Paraya doymadı

Portekizli teknik adam, 2 kez kovulduğu Chelsea’den toplamda 30.5 milyon Pound (207 milyon TL) aldı, İspanyol devi Real Madrid’ten ise 17 milyon Pound (115 milyon TL) kazandı. Böylece Mourinho’nun kovulduğu takımlardan aldığı tazminat bedelinin toplamı 62.5 milyon Pound’u (372 milyon TL) buldu.