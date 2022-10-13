Jose Luis Oltra: Amacımız ülkeyi gururlandırmak

AEK Larnaca’nın hocası Jose Luis Oltra, düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacaklarını söyledi. İspanyol teknik adam, “Daha önce de söylediğim gibi sahaya sadece 3 puan almak ya da gruptan çıkmayı başarmak için çıkmıyoruz. Amacımız ülkemizi gururlandırmak. Rekabetçi yapımızdan ve takımımdan mutluyum. Yarın (bugün) hedefimiz daha da iyisini yaparak kazanmak” ifadelerini kullandı. Taraftara mesaj gönderen Oltra, “Maçta taraftarımızın güzel bir atmosfer oluşturmasını istiyorum. Tabi ki bunu saygı çerçevesinde yaparak kültürümüzü göstermeliyiz. Bu bizim için çok önemli” dedi.

‘Beraberliğe razı olmam’

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyerek, “Kalitelerinin yanında tecrübeleri de var. Onlara karşı hem topa sahipken, hem de top rakipteyken çok daha iyi işler yapmalıyız. Duran toplarda dikkatli olmalıyız. İstanbul’daki maçta risk almadığımız yönünde yorumlar vardı. Buna katılmıyorum. Pres yaparak, hızlı ataklarla onları vurmaya çalıştık. Ancak dediğim için Fenerbahçe çok iyi bir takım. Herhangi bir maçta beraberliğe razı olduğum gün, teknik direktörlüğü bırakacağım gün olur” diye konuştu.

Rosales: Bizim için büyük maç

Oltra ile birlikte basın toplantısına katılan Roberto Rosales, şunları söyledi: “Güzel bir maç olacak. Bizim için bu karşılaşmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Büyük bir maç olacak ve statta buna yakışan bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz. İki ülke arasındaki tarihi olayları öğrendim ama sonuçta bu sadece bir futbol maçı. Elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız. Büyük bir rakibe karşı oynayacağız, onlara saygı duyuyoruz ama hedefimiz zafer kazanmak.”