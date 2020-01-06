Bordo-Mavili takımda ismi gündeme gelen isimler arasında eski futbolculardan Mehmet Yılmaz ve Jose Bosingwa yer alıyor. Daha önce Trabzonspor'da bir kez daha yardımcı antrenörlük görevini yürüten Mehmet Yılmaz ile bir görüşme yapıldığı öğrenilirken, taraftarlar Jose Bosingwa'nın da teknik ekip içerisinde yer almasını istiyor.

Kaynak: Takvim