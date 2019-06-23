Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yuman ve tüm futbol dünyasını yasa boğan İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in oğlu Jose Antonio Reyes Lopez, Leganes'ten ayrılarak Real Madrid'e transfer oldu.

Bir zamanlar babasının da giydiği eflatun beyazlı formayı 11 yaşındaki Reyes, haberi kendisine ait Instagram hesabından duyururken "Real Madrid'e gelerek hayatımda yeni bir sayfa açtığım için çok mutlu ve gururluyum. Başta ailem olmak üzere beni destekleyen ve bana güvenin herkese teşekkür ediyorum. Eğlenmeye, çalışmaya ve öğrenmeye alçak gönüllülük ile devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon düzenlenen İspanya Ulusal Futbol Turnuvası'nın en iyi golcüsü olarak gösterilen ve La Liga Ümitler Turnuvası'ndaki performansıyla da göz dolduran minik Reyes, Real'in Infantil B takımında top koşturacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler