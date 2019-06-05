La Liga 2 ekiplerinden Extremadura'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, 1 Haziran Cumartesi günü İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleşen trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yummuştu. 35 yaşındaki futbolcunun ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili araştırmalarını sürdüren İspanyol polisi ise Reyes'in aşırı hız yaptığını tespit etti.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan bir yetkili, "İncelemeler hâlâ sürüyor. Bu nedenle kazanın tek bir nedenden ötürü gerçekleştiğini henüz söyleyemeyiz. Aynı şekilde aracın hızıyla ilgili de net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şundan eminiz ki araba, saatte 220 kilometrenin üstünde bir hızla seyrediyordu." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler