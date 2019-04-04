Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, açıklamalarda bulundu.

Sosa, “Hocamızın bazen bizimle oynama, bizim yaptıklarımızı yapma hatta bizden daha iyi yapma gibi bir çabası bulunuyor. Kendisini ben izlemedim ama antrenmanlarda ne yaptığını görebiliyorum. Ben de bir gün hoca olsam, burada ya da başka bir takımda, bir genç oyuncunun benim pozisyonumda oynadığını görsem çok mutlu olurum” dedi.

Sosa, “Abülkadir’e Messi gibi olmak kolay değil diyorum. Abdülkadir de Messi de solak, çalım tarzları da yakın ama ona hep şunu söylüyorum, “Tek maçla yetinmemelisin, her maç daha iyisini yapabilirsiniz, bir sonra daha iyi oynayabilirsin” diyorum çünkü rahatlamaması lazım. Zaten yetenekleri malum” diye konuştu.