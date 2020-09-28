Galatasaray ön libero mevkisi için Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'yu transfer listesine aldı. Radamel Falcao'nun da vatandaşı olan 24 yaşındaki oyuncu için Arjantin ekibine, "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi yapıldı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından taraftarlar Jorman Campuzano kimdir? Jorman Campuzano'nun kariyeri sorularını merak etmeye başladı. Haberimizde bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Jorman Campuzano kimdir?

30 Nisan 1996 yılında dünyaya gelen Kolombiyalı Jorman Campuzano, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'da forma giyiyor. Ön libero pozisyonunda görev yapan Jorman Campuzano sağ ayağını etkili kullanıyor. Boca Juniors Jorman Campuzano'yu Atletico National kulübünden 3,5 milyon euro'ya transfer etti. Jorman Campuzano, 67 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı.











