UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe grubun 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertli takım ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini bu kez deplasmanda yenmek istiyor. Fenerbahçe Larnaca'yı mağlup etmesi halinde 10 puana yükselecek ve gruptan çıkmayı garantileyecek.

YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu'nda lider durumda. Temsilcimiz gruptaki ilk maçta Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda elendiği Dinamo Kiev'i 2-1 yenerek turnuvaya gabileytle başlamıştı. Fransız ekibi Rennes'le ikinci maçta 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler grubun üçüncü maçında ise AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.









LİDER FENERBAHÇE

Jorge Jesus yönetiminde Lig ve Avrupa Ligi'nde flaş skorlar alan Fenerbahçe grubunda lider durumda bulunuyor. Temsilcimiz 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe gibi 7 puanı bulunan Rennes ikinci sırada. AEK Larnaca'nın grupta 3 puanı bulunuyor. Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ise henüz puanla tanışamadı.

FENERBAHÇE 5 EKSİKLE GİTTİ!

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 oyuncu yer almadı. Zajc'ın adale ağrısı nedeni ile kadroda olmadığı belirtildi. Sarı-Lacivertli takımda ayrıca Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc ve Joshua King kadroda yer almıyor.









ARDA GÜLER SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler'e bu karşılaşmada 11'de şans verdi. Sarı-Lacivertli takım AEK Larnaca ile deplasmanda oynayacağı mücadeleye Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Ferdi, Alioski, İsmail, Arda Güler, Lincoln, Rossi, Pedro 11'i ile çıkıyor.

ARDA'NIN İKİNCİ 11'İ!

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde Kasımpaşa, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 32 dakika süre aldı. Süper Lig 'de 3 maça çıkan Arda Kasımpaşa ağlarına iki gol atmıştı. Arda bu sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında Slovacko maçında ilk kez 11'de sahaya çıkmış ve 80 dakika süre almıştı.