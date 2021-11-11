Chelsea'nin İtalyan yıldızı Jorginho, Ballon d'Or hakkında görüşlerini açıkladı ve ödülü kazanma ihtimalinden bahsetti.

Calciomercato'nun aktardığı habere göre çok fazla bir beklentisinin olmadığını ancak yine de bu konuyu düşündüğü belirterek, "Çok fazla beklentiye sahip olmak istemiyorum ama bunu düşünmediğimi söyleyemem. Olursa harika, ama olmazsa şikayet etmeyeceğim. Ayaklarımı yere sağlam basıyorum ve başka bir şeye odaklanıyorum, zaten UEFA tarafından yılın en iyi oyuncusunu ödülünü kazandım" ifadelerinde bulundu.

Jorginho ayrıca Ballon d'Or ödülü için yalnızca gollerin dikkate alınmaması gerektiğini de söyleyerek, "Ballon d'Or'u kazanıp kazanmayacağımı söylemek bana düşmez, ancak diğer oyuncular için sadece gollerin dikkate alınmadığını göstermek için iyi bir teşvik olur." sözlerini sarf etti.

Jorginho bu sezon Chelsea forması ile çıktığı 15 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.











