Chelsea, Premier Lig'in 19. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu. Thomas Tuchel'in ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçı bırakmadı ve Villa Park'tan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Chelsea'nin İtalyan orta sahası Jorginho, attığı 2 penaltı golüyle galibiyette başrol oynayan isim oldu. Diğer gol Belçikalı forvet Romelu Lukaku'dan gelirken, Aston Villa'nın tek sayısı Reece James'in kendi kalesine attığı golle geldi.

2021 yılındaki 10. penaltı golünü atan Jorginho, Premier Lig'de bir takvim yılında bu sayıya ulaşan ilk futbolcu olarak lig tarihine geçti.

Romelu Lukaku, Eylül ayından sonra Premier Lig'de ilk kez gol attı.

Yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Chelsea, 41 puanla lider Manchester City ve takipçişi Liverpool'un ardından 3. sırada haftayı kapattı. Aston Villa ise 22 puanla 11. sırada kaldı.