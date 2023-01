Süper Lig'de dev derbi heyecanı yaşandı. Kadıköy'de Fenerbahçe , ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Lacivertlilerin planladığı şekilde gelişmeyen oyun sonucunda zafer konuk ekibin oldu.

İki yıl sonra büyük şok

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-Lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.









Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye 3’lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden 4’lü savunmaya döndü. Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken Sarı-Lacivertliler 2 yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu.









Ferdi: Büyük hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de dev maçta az sayıda oyuncu beklentileri karşıladı. Bunların başında Ferdi Kadıoğlu geldi. Sezonun formda ismi olan Milli futbolcu, solda oynamasına rağmen sahanın her bölgesinde mücadele etti.

Ferdi, 3-0'lık yenilginin ardından verdiği demeçte, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.









Batshuayi salladı ama yıkamadı!

Batshuayi salladı ama yıkamadı! Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli golcüsü Michy Batshuayi, dün akşamki Galatasaray derbisine takımının bir numaralı gol umudu olarak çıktı. Özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başında Galatasaraylı savunmacıları oldukça zorlayan ve yaptığı vuruşlarla Fernando Muslera’yı terleten Batshuayi, istediğini alamadı.

Tecrübeli futbolcu, etkin bir görüntü sergilese de skora etki etmeyi başaramayınca teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla 69. dakikada yerini Enner Valencia’ya bıraktı.

Serdar Aziz çıldırttı!

Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Serdar Aziz, derbi karşılaşmasında geri bölgede yaptığı hatalarla dikkat çekti.

Galatasaray hücumcuları karşısında etkin bir görüntü sergileyemeyen Serdar, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Zaman zaman teknik direktör Jorge Jesus da oyuncusuna saha kenarından uyarılarda bulundu.

İrfan 17 dakikada kızardı!

Kanarya’nın yıldız ismi, yedek kulübesinde başladığı maça 69. dakikada dahil oldu. Dubois’e sert bir müdahalede bulunan İrfan, 86’da VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe bu sezon 5. kez bir lig maçını 10 kişi tamamladı.

Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus’un kararıyla Galatasaray derbisine kulübede başladı. Deneyimli isim, maçın kaderini değiştirmesi için 69. dakikada Diego Rossi’nin yerine İrfan Can Kahveci’yi oyuna soktu. İrfan, takımının hücum ve baskı gücünü artırdı ancak maçtaki etkisi sadece 17 dakika sürdü. İrfan Can Kahveci, sol kanatta topla buluşan Dubois’yı düşürdü. Faul kararı verildi. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu incelemek için VAR’ın başına gitti. Sonrasında Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

En fazla kırmızı Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe, bu sonuçla; 4. haftadaki Konya maçında Valencia’nın, 13. haftada Sivasspor karşısında Batshuayi’nin, 14. haftada Giresun mücadelesinde Pedro’nun, 15. haftada da Trabzonspor müsabakasında Crespo’nun kızarmasıyla 10 kişi kalmıştı. Fenerbahçe, bu sonuçla bu sezon 5 kırmızıyla ligde en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Altay'a yine protesto!

Fenerbahçe tribünleri, sezonun ilk bölümünde birçok maçta Altay Bayındır'ı yuhalamış, Jorge Jesus'un devreye girmesiyle destek başlamıştı. Dün derbide kalesinde 3 gol gören kaptan, yine kendi tribünlerinin hedefi haline geldi.

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arasından önce ligde ve Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmişti. Fenerbahçe, çok iyi bir performans sergilese de birçok maçta Altay Bayındır, kendi taraftarının hedefi haline gelmişti. Jesus, İstanbul'da 3-0'dan geri dönüşün yaşandığı ve 3-3 biten Rennes maçından sonra 12. adama çatarak, "Taraftara şunu söylüyorum, futbolcular arasında ayrım yapmasınlar. Altay'a yine tepki gösterildi. Ona gösterilen tepki bana gösterilmiştir. Böyle bir ortamda bulunmak istemem" demişti.

Top gelince ıslıklar yükseldi

Bu sözler sonrası tribünden başarılı kaleciyi bağrına bastı. Ancak Altay Bayındır aynı kabusu, Galatasaray derbisinde bir kez daha yaşadı. Altay başarılı kurtarışlar yapsa da özellikle Kerem'in golünde topu bacaklarının arasından kaçırdı. Karşılaşmanın son bölümlerinde 12. adam, kaptanlarını yine ıslıkladı.

Yine üçlü yine hüsran

Sarı-Lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Galatasaray derbisine üçlü savunma tercihiyle çıktı. Jesus’un takımı; dün akşamki mağlubiyetle büyük maçlarda bu sezon bu sistemle üçüncü kaybını yaşayarak taraftarını üzdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin 17’nci haftasında oynanan Antayaspor maçının 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Lincoln’ün yerine Gustavo’ya şans verdi. Jesus, kalede Altay’ı görevlendirirken üçlü savunmayı Serdar Aziz, Gustavo ve Attila Szalai’den kurdu. Jesus, kanadın sağında Osayi-Samuel’e, solunda ise Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi. Portekizli teknik adam, orta ikilide Arao ve Crespo’yu görevlendirdi. Jesus’un hücumdaki tercihleri ise Rossi, King ve Batshuayi oldu.

Beşiktaş ve Trabzon’un ardından...

Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında sahaya 3’lü savunmayla çıktı. Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana takımını hem 3’lü hem de 4’lü savunmayla oynatırken son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında sahada 4’lü savunma yer almıştı. Jesus, Galatasaray karşısında ise 3’lü savunma ile mücadeleye başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarına da üçlü savunmayla çıkan Jesus’un takımı, Kartal’la berabere kalmış ve Fırtına’ya da yenilmişti. Fener, dünkü sonuçla üçlü sistemde üçüncü puan kaybını aldı.

16 maç sonra...

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro’nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla, kadroda yer almadı. Sarı-Lacivertli ekipte Luan Peres, 16 maç sonra formasına kavuştu. UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda 15 Eylül’de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalan Peres, Galatasaray derbisine yedek soyundu.

'Bu sonucun sorumlusu benim'

Jorge Jesus, 3-0'lık ağır derbi yenilgisi sonrası faturayı kendisine kesti. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'de alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. Ne başkanımız, ne de oyuncularımız; bu sonucun ve sahada olanların tek sorumlusu benim" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ligdeki bir büyük maçta daha hüsran yaşadı. Beşiktaş deplasmanından 0-0'la dönen, Trabzonpor'a 2-0 kaybeden Jesus'un Sarı-Lacivertliler'i dün de Kadıköy'de Galatasaray karşısında 3-0'lık hezimetle sahadan ayrıldı. Portekizli hoca yine 3'lü savunmayı tercih etti, yine büyük bir maçta gol atamadı. Jesus, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada faturayı kendisine kesti. Başarılı teknik adam şunları söyledi:

'Fırsatı değerlendiremedik'

"Fenerbahçe'de alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. İlk 15 dakikada 3 pozisyon yakaladık. Galatasaray, seken toptan golü buldu. İkinci yarıda iyi başladık ama 2. golden ve kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma bu maçı kazananın şampiyon olmayacağını söylemiştim. Puan tablosunda rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Ne başkanımız, ne oyuncularımız... Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim."

'Böyle bir şey görmedim'

"Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda kararlı olmalıyız. İkinci yarıda işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik kalınca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez 10 kişi kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim."

Maç sonu oyuncularına böyle seslendi

Portekizli teknik adam, hafta boyunca derbinin diğer maçlardan farkı olmadığını, değerinin 3 puandan ne eksik ne de fazla olduğunu dile getirmişti. 3-0 biten derbinin ardından Fenerbahçeli oyuncular tam anlamıyla yıkılmışken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini yanına çağırıp etrafında topladı.

Jesus, futbolcularına kısa bir konuşma yaparak, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.