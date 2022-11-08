Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor 'u konuk etti. Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin, 48'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı maçtan 1-0 galip ayrılmayı başardı ve liderliğini sürdürdü.

Skorer'in haberine göre hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin bu sezon uyguladığı taktikler de rakiplerine zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Sivasspor karşısında ise maç içerisinde yaşanan bir an futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

EZBER BOZAN OFSAYT TAKTİĞİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan ve Süper Lig'de de en yakın rakibi Başakşehir'in 5 puan önünde bulunan Fenerbahçe, sezon başından bu yana rakiplerini uyguladığı savunma taktikleri ile zor anlara sokuyor.

Özellikle savunmada takımının yerleşimine çok dikkat eden Jorge Jesus'un uygulattığı ofsayt taktiği adeta ezberleri bozdu.

RAKİPLERİNİ 63 KEZ OFSAYTA DÜŞÜRDÜ

Sivasspor'u 4 kez ofsayta düşürmeyi başaran Fenerbahçe, bugüne kadar rakiplerini ise toplamda 63 kez ofsayt tuzağına düşürmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, 9'ar kez ile en fazla Konyaspor ve Kayserispor'u ofsayta düşürdü.

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DERBİDE DE UYGULADI

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu taktiği tüm maçlarda başarılı bir şekilde uygulaması da taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaştığı derbide rakibini 7 kez ofsayta düşürdü. Buna karşı Fenerbahçe de en çok siyah beyazlılara karşı ofsayta düştü. Kanarya derbide 4 kez ofsayta yakalandı.





FENERBAHÇE'NİN TAKIM SAVUNMASI

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken ise karşılaşma içerisinde yaşanan bir an futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Maçta Sivasspor serbest vuruş kullanmadan önce Fenerbahçe'nin savunma dizilişi dikkatleri çekti.

Sezon başından bu yana ofsayt taktiği ile rakiplerini zor durumda bırakan Fenerbahçe'de ceza sahası içerisindeki futbolcuların adeta dümdüz bir şekilde savunmaya yerleşmesi ekranlara yansıdı.

(NOT: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Fenerbahçeli futbolcuların adeta düz bir çizgi üzerinde sıralanmış gibi bir görüntü vermeleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Söz konusu görüntüye birçok kişi inanamadı.







