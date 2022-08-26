Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu ve Sarı-Lacivertliler, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnca ile eşleşti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenmişti.

UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası vermişti. UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin euro para cezası verildiği belirtilmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien'i 4-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elendikleri maçla ilgili itirafta bulunmuştu.

Jesus, “Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullandı.



