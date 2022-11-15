Jorge Jesus yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ; Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla inanılmaz bir performans sergiledi.

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Sarı-lacivertliler, ligde Dünya Kupası arasına en yakın rakibi Galatasaray 'ın 2 puan önünde lider girerken UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe'de başarının en büyük pay sahiplerinden Jorge Jesus, Giresunspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çekti. Sezon başından beri büyük övgüler alan Portekizli çalıştırıcı bu kez eleştirilere maruz kaldı. İşte ayrıntılar...





ALİ KOÇ VE JESUS'TAN TAKIMA DESTEK

Dünya Kupası arasına girilirken sahasında Giresunspor’a 2-1 kaybeden Fenerbahçe’de maç sonunda üzüntü vardı. Teknik direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç maç sonrası soyunma odasında takıma moral verip, sahip çıktı.

İlk olarak teknik direktör Jorge Jesus söz aldı, “Futbolda bugünkü gibi şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





Daha sonra tüm takıma seslenen Başkan Ali Koç, “Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek. Ligde lideriz, Avrupa Liginde lider ve son 16’dayız. Dünya Kupasına gidenlere başarılar diliyorum, herkes iyi dinlensin kısa sürede çok maç trafiği yaşadık.

Mental olarak rahatlayın, ben bu takıma güveniyorum bugünkü gibi yol kazaları olacaktır” diye konuştu. Konuşmalar sonrası soyunma odasında herkes kenetlendi ve tüm takım birbirini alkışladı.





OYUNCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Giresunspor yenilgisi sonrası futbolcularına sahip çıktı. Dünya Kupası arası nedeniyle tatile çıkacak ve milli takıma gidecek oyuncularıyla tek tek görüşen Jesus, hepsine moral aşıladı.

Portekizli çalıştırıcı oyuncularına tek tek sarılıp sezonun ilk yarısında iki kulvarda da zirvede oldukları için tebrik etti. Jesus, Dünya Kupası’na gidecek oyuncularına da başarılar diledi.





'YOLUMUZ UZUN'

Jorge Jesus, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde lider girdikleri Dünya Kupası arasına çıkarken, sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı. Sezonun ilk yarısıyla alakalı fotoğrafların yer aldığı videoyu paylaşan Jesus, Portekizce olarak ve özel bir müzikle ‘Yolumuz uzun’ mesajını yazdı.

Öte yandan Jesus’un yardımcıları da aradan fırsatla Portekiz’e gitti, tatillerine başladı.





JESUS BU KEZ HATALI

Dünya Kupası arasına sürpriz Giresunspor yenilgisiyle giren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus’un hataları gözden kaçmadı. Sezon başından beri başarılı kararları, maç kurtaran hamleleri ve önemli dokunuşlarıyla övgüleri toplayan Portekizli çalıştırıcı, bu defa istediğini bulamadı. Hem karşılaşma içerisinde hamleler gecikti hem de 10 kişi kalan takımını toparlayamadı. Fiziksel ve mental olarak yorgun olan sarı- lacivertliler, 1-0’dan 2-1 maç verdi.

ORTA SAHADA KIRILDI

Özellikle orta sahada vasat kalan Zajc, İrfan Can ve Rossi’ye müdahale etmekte geciken Jesus, Joao Pedro’nun atılmasıyla devreye 10 kişi giren takımına müdahalade bulunmadı. Takım 1-0 önde olmasına rağmen fiziksel olarak yorulunca bireysel hatalar başladı. 60’a kadar bekleyen tecrübeli hoca, Crespo hamlesini geç yaptı. İsmail Yüksek ve Arda Güler gibi dinamizm katabilecek gençler de dışarda kaldı. Oyun özellikle Fenerbahçe açısından orta sahada kırıldı. (Skorer)