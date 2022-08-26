Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu. Fenerbahçe'de göreve gelirken ‘hücum futbolu’ sözü veren Jorge Jesus’un takımı Süper Lig ’in zirvesine oturmakla kalmadı, gol ortalamasıyla da adından söz ettirdi.

3'lü savunma...

2.66 gol ortalaması ile gol yollarında büyük yol kat eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un rolü büyük. Jesus'un takımı ligde 3 maç 13 gol atarken, Avrupa'da 6 maç 11 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sezon 9. resmi maçında da 24. golünü attı. Sadece Dinamo Kiev mücadelesinde gol atamayan Sarı-Lacivertliler, diğer karşılaşmalarda ağları hep sarstı. Jesus dün de 3'lü defansla oynadı, her zamanki rotasyonu yaptı. Ayrıca Jesus, Avrupa maçları ile lig mücadeleleri arasında hep 7 oyuncu değiştirdi.

İsmail'den ilk gol

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Avusturya ekibi Austria Wien'i konuk etti. Bu sene hiç kimsenin kadroda düşünmediği oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Dün de performansıyla alkış toplayan İsmail, hocasının yüzünü güldürdü. Bir de mücadelenin 12. dakikasında İsmail Yüksek'in şutunda meşin yuvarlak harika yükseldi ve falso aldı, rakip takım kalecisi Früchtl çaresiz kaldı. Bu gol aynı zamanda İsmail'in Sarı-Lacivertli formayla ilk golü oldu.







