Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe , ligin ilk dönemine damga vuran bir performans sergiledi. Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu da lider tamamladı. Jorge Jesus ile iyi bir ritim tutturan Kanarya'da birçok oyuncu Avrupa devlerinin takibine girerken en gözde isim Arda Güler olarak dikkat çekiyor. Genç solak; Barcelona, PSG ve Napoli gibi dünya devlerinin listesinde yer alırken sürpriz bir gelişme yaşandı, takımın bir başka genç yıldızına İtalyan devi talip oldu.





Torino'nun hedefi Rossi

Uruguaylı futbolcu, bu sezon 25 maçın 22'sinde görev yaptı, 1194 dakika sürealdı. Rossi, 3 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Torino, bir süredir yakından izlediği 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçme kararı aldı. İtalyan basını, Bordo-Beyazlılar'ın ocak ayında Rossi için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon kiraladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisini 5.5 milyon Euro'ya almıştı. Yönetimin Rossi için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.





Szalai'ye Leicester kancası

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için İngiltere’den yeri bir iddia geldi. Transfer dedikodusu köşelerinde yer alan habere göre Leicester, sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü’nün yerini 24 yaşındaki savunmacıyla doldurmayı planlıyor. Szalai’nin, Leicester’ın belirlediği adaylar arasında ilk sıralarda yer aldığı yazarken, yapılacak teklifle ilgili ayrıntı verilmedi.

Arda Güler için Barcelona ile PSG arasında savaş

Önce kulüp tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olan, ardından Avrupa’da Çubuklu formayla gol atan en genç isim unvanını kazanan Arda Güler son olarak Milli formayı da sırtına geçirmişti. 17 yaşındaki yıldız, Avrupa’nın birçok devi tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde Milan ve Napoli, Arda Güler’e ilgi konusunda ön plana çıkmıştı. Ancak İspanyol AS Gazetesi ve Fransız internet sitesi Le10Sport, genç yetenek için şu anda Barcelona ile PSG arasında bir savaş yaşandığını belirtti. Yapılan haberlerde Barça’nın Kayserispor’dan Emre Demir’i kadrosuna kattığı hatırlatılarak Arda için de devrede olduğu belirtildi.





Dev bonservis...

Ali Koç’un şirketlerinden birinin Barcelona’nın sponsorları arasında yer aldığı da vurgulandı. Ancak PSG’nin, 17 yaşındaki oyuncu için adım atan ilk takım olduğu vurgulandı. Fransız ekibinin stratejik danışmanı Luis Campos’un Fenerbahçe’yle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. PSG’nin Arda Güler için 25 milyon Euro’yu (484 milyon TL) gözden çıkarttığı iddia edildi. Campos, Galatasaray ’da başkanlık yaptığı dönemde Burak Elmas’ın danışmanıydı ve Arda’yı yakından tanıyor. Bu transferde Portekizli futbol adamının ısrarcı olduğu belirtildi.

INTER İSMAİL YÜKSEK'İ TAKİBE ALDI

Avrupa devleri; Jorge Jesus’un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek’i de takibe aldı. Transfer piyasasında Arda Güler’in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken, en somut adım İsmail için geldi. Inter scoutlarının uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.

İlk etapta önereceği rakam bile belli

Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan İtalyan devi, ara transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü’nün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Inter’in bu transfer için ilk etapta önereceği rakam bile belli: 10 milyon Euro… Fenerbahçe’nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor.

Devre arasında çok sayıda transfer

Juventus’un 9 yıl süren şampiyonluk ambargosunu 2020-2021 sezonunda kıran Inter, geçtiğimiz sezon ise şampiyonluğu ezeli rakibi Milan’a kaptırmıştı. Bu sezon geride kalan 15 haftada lider Napoli’nin 11 puan gerisinde 5. sırada bulunan Inter’in devre arasında çok sayıda transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.





En çok gelişen ve dikkat çeken isimlerden

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon başında da kalabalık rotasyonda forma şansı zor denilen başarılı futbolcu, gösterdiği performans ile Türk futbolunun son dönemde en çok gelişen ve dikkat çeken ismi olmayı başardı. İsmail Yüksek'in özellikle orta sahada rakip takıma baskı anlamında önemli bir rol üstlenmesi ve sezon başından bu yana bu görevi eksiksiz yerine getirmesi gözlerin üstüne çevrilmesine neden oldu. Bu başarısı hatta Milli Takımlar seviyesine kadar da yükseldi ve 23 yaşındaki futbolcu Salih Özcan'ın sakatlanmasının ardından milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Ay Yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk gol

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, Ay Yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Lüksemburg karşılaşmasının 81. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren İsmail, 87. dakikada attığı golle milli takıma 3-3'lük beraberliği getiren isim oldu.

Değerini katladı

Jesus’un prensi olan 23 yaşındaki futbolcu hem Fenerbahçe’ye büyük güç kattı hem de kendi fiyatını artırdı. 2020’de Gölcükspor’dan transfer edildikten sonra Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor’a kiralanan İsmail Yüksek, geçtiğimiz mayıs ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde hiç şans tanınmayan bir isimdi. Ancak Jesus’un elinde adeta yeniden doğan genç futbolcu, her geçen maç değerini daha da artırıyor.





Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu

Fenerbahçe'ye 2020’de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor’dan transfer edilen ancak aradığı şansı bulamayarak önce Balıkesirspor'a, ardından Adana Demirspor ve Bursaspor’a kiralanan İsmail Yüksek bu sezon Jorge Jesus’la adeta yeniden doğdu. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe’ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro idi. Sonrasında Jorge Jesus’un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail, kısa bir sürede değerini artırıp 4.8 milyon Euro’ya çıkardı.

Jorge Jesus’un keşfi olarak hazırlık maçlarında defansif ön libero olarak görev yapan 23 yaşındaki İsmail, daha sonraki karşılaşmalarda ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde sürekli artan bir performansla görev aldı. Bu sezon oynadığı 15 resmi maçında 926 dakika görev yapan İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez görev aldığı Rennes açında merkez orta saha pozisyonunda adeta bir maestro gibi takımı yöneten isim olarak öne çıktı.





Wien maçında golle buluştu

Jesus’un hazırlık maçlarından bu yana kulübeye çağırarak bir öğretici gibi talimatlar verdiği İsmail, Portekizli hocanın bu talimatlarına harfiyen uyarak başarı çizgisini yukarılara taşımayı başardı. 4-1’lik Austria Wien maçında Fenerbahçe formasıyla bir de gol atarak çıkışını taçlandıran İsmail Yüksek’in hem Avrupa, hem lig hem de kupada oynayacağı maçlarla değerini bu sezon sonu 10 milyon Euro seviyelerine yükseltmesi bekleniyor.

'İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu'

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İsmail Yüksek ile ilgili olarak “İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var. Her zaman özverisini gösteriyor. Şimdiye kadar da iyi maçlar çıkardı. Sadece Türk Milli Takımı’nın değil, tüm takımlar kalitesini gördü. Kendisi Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak. Bir şekilde devam etmeli ve kendisine inanmalı” ifadelerini kullandı.

Zafer Büyükavcı / FANATİK ÖZEL



