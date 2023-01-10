Süper Lig'in 18. haftasında oynanan dev derbide sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray 'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 'de yenilginin etkileri sürüyor. Jorge Jesus yönetiminde sezona yapılan müthiş giriş yapmasına rağmen Fenerbahçe'nin büyük maçlardaki performansı eleştiri konusu olmuş durumda.

Jorge Jesus'tan İrfan Can için ceza talebi

Jorge Jesus, derbide 1-0 gerideyken İrfan Can Kahveci hamlesini yaptı. Yıldız futbolcu hücuma hareketlilik getirmesi beklenirken, Dubois’ya yaptığı sert hareketle takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon kırmızı kartlardan çok çeken Fenerbahçe’de Milli oyuncuya önemli bir ceza verileceği öğrenildi. Jesus’un da öğrencisine çok kızgın olduğu ve ceza talebinin de Portekizli hocadan geldiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, bu sezon 6. kez bir maçta 10 kişi kaldı.

Mert’in 4 sarısının 3’ü kulübede!

Mert Hakan Yandaş, bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fazla şans bulamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 resmi mücadelede sadece 267 dakika süre aldı. Ancak Mert Hakan, bu kadar az maça çıkmasına rağmen tam 4 sarı kart gördü! Asıl ilginç olan ise bu kartların 3’ünü oyunda bile değilken görmesi.

Başarılı oyuncu, Avrupa’da Dinamo Kiev mücadelesinde, ligde ise Trabzonpor ve Galatasaray karşılaşmalarında kulübedeki tepkileri nedeniyle kartla cezalandırıldı.

Portekiz'in yeni hocası Martinez

Portekiz Futbol Federasyonu, Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik adam arayışlarına başlamıştı. Jorge Jesus, en ciddi adaylardan biri olarak gösteriliyordu. Ancak federasyon, tercihini Roberto Martinez’den yana kullandı.

İspanyol teknik adam, Portekiz Milli Takımı ile 2026’ya kadar sözleşme imzaladı. Martinez, 2016’dan beri çalıştırdığı Belçika’dan Dünya Kupası sonrası ayrılmıştı.

Jesus'un büyük maç sendromu!

Portekizli teknik adam, Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin hiçbirini yenemezken gol bile atamadı. Son olarak Galatasaray karşısında Kadıköy’de tam anlamıyla hezimet yaşandı. Jesus’un ‘büyük maç’ sendromu yeni değil. Benfica’daki son döneminde de Portekiz’in büyükleri Porto, Sporting ve Braga ile 12 kez karşılaşan tecrübeli hoca sadece 3’ünü kazandı, 7 yenilgi aldı.

Fenerbahçe için müthiş başlayan sezon, son haftalarda sıkıntılı bir sürece girdi. Sarı-Lacivertliler, en son 13. hafta sonunda 5 puan fark attığı Galatasaray’ın şu anda 4 puan gerisine düştü. Kanarya ligde özellikle büyük rakiplerine karşı ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan, Trabzonspor’a 2-0 kaybeden Fenerbahçe için asıl büyük şok, Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 kaybetmesi oldu. Sarı-Lacivertliler, bu maçların hiçbirinde gol atamazken, Jesus’un 3’lü savunma tercihi de tartışma konusu oldu.

Braga 10 kişi kalınca...

Kariyerinde önemli başarılar bulunan, Portekiz futbol tarihinin en önemli teknik adamları arasında yer alan Jorge Jesus için aslında büyük maç sendromu yeni değil. Tecrübeli hocanın 2020’de başlayan ikinci Benfica dönemi de ezeli rakiplere karşı alınan başarısız sonuçlarla dikkat çekti. Jesus’un Benfica’sı, 1.5 sezonda Porto, Sporting ve Braga ile 12 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-Beyazlılar bu maçların sadece 3’ünde kazanan taraf oldu, 7 kez kaybetti, 2 maç berabere bitti. 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Braga deplasmanında 2-0 galip geldiklerinde, Fransergio’nun kırmızısı nedeniyle rakip 39’dan itibaren 1 kişi oynadı. Yine aynı sezonda 4-3 kazanılan maçta ise Sporting sahaya şampiyonluğu garantileyerek çıkmıştı.

Porto yenilgisi ve Pizzi!

Jesus’lu Benfica geçen sezona, aynı bu seneki Fenerbahçe gibi çok iyi başladı. Braga karşısında alınan 6-1’lik galibiyetle adeta gövde gösterisi yapan Kırmızı- Beyazlılar, sahasında Sporting’e 3-1 kaybederek şok yaşadı. Asıl büyük kriz ise 23 Aralık 2021’deki Portekiz Kupası’nda oynanan Porto maçında patlak verdi. Porto, 45. dakikada Evanilson’un kırmızı kartıyla derbinin büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen Benfica’yı 3-0 mağlup etti. Bu maçın ardından takımın önemli isimlerinden Pizzi, taktik konusunda yardımcı antrenör Thiago Oliveira (Şu anda Fenerbahçe’de teknik ekipte) ile tartışınca Jesus tarafından idmandan kovuldu. Takım arkadaşları Pizzi’ye destek çıkıp antrenmanı terk edince, Jorge Jesus’un ikinci Benfica macerası sona ermiş oldu.