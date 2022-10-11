Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler büyük heyecana sahen olan müsabakada Pirlo'nun öğrencilerini son dakika golüyle 5-4 mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 4. golden sonra Teknik Direktör Jorge Jesus'un futbolcularına neden kızdığı ortaya çıktı.

KARAGÜMRÜK'Ü BATSHUAYI YIKTI YIKTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi 4-4 devam eden Fatih Karagümrük maçında 88'inci dakikada oyuna dahil oldu. Belçikalı santrfor 90+5'inci dakikada çektiği şutta rakip fileleri havalandırdı. Michy Batshuayi'nin golüyle birlikte sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol attı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.





BATSHUAYI ATIYOR, F.BAHÇE KAZANIYOR

Belçikalı santrforun gol attığı maçlarda Fenerbahçe'nin rakiplerini mağlup etmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla tüm gollerini iç saha maçlarında attı.

3 MAÇ SONRA YİNE 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı. Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş 'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.

TARAFTARDAN ALTAY BAYINDIR TEPKİSİ

Dün akşam Karagümrük'ün çektiği 4 isabetli şut da gol olarak kayıtlara geçti. Altay Bayındır ayrıca maçta hatalı çıkış sonrası penaltıya sebebiyet verdi. Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.





PENALTI GOLÜ SONRASI ALTAY'A KOŞTULAR

Fenerbahçe bu golün ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Valencia 73. dakikada ağları sarstı. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

TAKIMIN HAREKETİ JESUSU ÇILDIRTTI

O anlarda canlı yayında kameralar Jorge Jesus'a döndü. Portekizli teknik adam oldukça kızgın bir şekilde söylenirken neye kızdığı anlaşılmamıştı. Seyirci kamerasına yansıyan görüntüde Jesus penaltı golü sonrası sevinç yaşayıp ayağa kalkarken futbolcuların Altay'a koştuğunu görünce çılgına döndü.

'NEDEN DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?'

Yedek kulübesinden Fenerbahçe yarı sahasına fırlayan Jesus futbolculara sesini duyurmaya çalıştı. Futbolcular teknik direktörden habersiz sevinmeye devam ederken Portekizli hoca iki parmağıyla başını göstererek 'Neden düşünmüyorsunuz?' jestinde bulundu. Ardından sahaya yüzünü dönen Jesus, sevincini bitiren futbolculara tekrar kızdı.

Jesus o anlarda 'Maç bitmedi' hareketinde bulundu.





SANTRA TEHLİKESİ

O anlarda Karagümrük'ün hızlı bir şekilde oyuna başlama tehlikesi bulunuyordu. 4. hakemin saha içine giren Jesus'u uyardığı ve notlar aldığı görüldü. Yedek kulübesindeki yardımcıları onu sakinleştirmeye çalıştı.

JESUS'TAN ALTAY CEVABI

Kaleci Altay Bayındır'a gösterilen tepkiyi normal karşılamadığını dile getiren Jesus, "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." diye konuştu. (Skorer)







