UEFA’nın resmi internet sitesi için bir röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, özel açıklamalar yaptı. Kariyeri ve Fenerbahçe ile ilgili konuşan Jesus, futbolda en çok esinlendiğini ismi belirtti.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi





'CRUYFF'UN YANINDA STAJ YAPTIM'

Portekizli hoca, “Barcelona’da Johan Cruyff’un yanında staj yaptım. Onun futbola bakış açısı beni etkiledi. Futbolun birlikte oynanmasını istiyordu. Birlikte hücum birlikte savunma” dedi.

'F.BAHÇE İLE DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ'

Takımın son durumunu da yorumlayan Jesus, “Fenerbahçe ile daha yolun başındayız. O istediğim noktaya daha ulaşmadık, daha yolumuz var. Avrupa Ligi’nde lideriz ama bu yetmez, daha bir şey kazanmadık” diye konuştu.





GİRESUN MESAİSİ

Süper Lig ’de 14. haftada Dünya Kupası arası öncesi evinde yarın Giresunspor’la karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut organizasyonları üzerinde duran takım, son bölümde de taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ile Lincoln dışında gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia da antrenmanda yer almadı. Gustavo ve Mert Hakan takımdan ayrı saha çalışmaları gerçekleştirirken, Luan Peres ise hazırlıklarını bireysel sürdürdü.