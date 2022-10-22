Ankaragücü mücadelesi sonrası hafta arasının boş geçilmesi nedeniyle Portekizli teknik adamın nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusu. Jesus’un sürpriz yapma ihtimali son derece yüksek.

Çünkü tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında kullanacağı 11’i planlarken, haftaya perşembe günü Rennes ile oynanacak liderlik mücadelesini de hesaba katıyor. Sakatlığını atlatan Arao’nun Başakşehir karşısında sonradan oyuna girmesi, Rennes mücadelesinde 11’de olması muhtemel.

ROSSI AVRUPA'YA...

Osayi-Samuel de Fransız ekibinin hızlı hücumcuları nedeniyle büyük ihtimalle perşembe gününe saklanacak. Bu akşam 3’lü savunma kurgusunun; Serdar Aziz Gustavo-Szalai şekilde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başakşehir’in dirençli orta sahasına karşı İsmail-Crespo ikilisinin kullanılma ihtimali yüksek.

En merak edilen bölge ise hücum hattı. Jorge Jesus, sezonun geri kalanında olduğu gibi Rossi’yi Avrupa’ya saklayabilir. Aynı şekilde Joao Pedro’nun yedek kalması, İrfan Can Kahveci’nin önünde Valencia ile Batshuayi’nin oynaması bekleniyor.