Süper Lig 'de haftayı BAY geçen ve Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rennes deplasmanına çıkacak Fenerbahçe 'de Jorge Jesus ve kurmayları, Ligue 1'de bu akşam Auxerre'i ağırlayacak rakiplerini ayrıntılı analiz edecek.

Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu haftayı BAY geçerken, teknik direktör Jorge Jesus ile yardımcıları boş durmuyor... Sarı-Lacivertliler'in teknik ekibi, B Grubu'nda önümüzdeki perşembe günü deplasmanda Rennes ve gruptaki diğer rakipler AEK Larnaca ile Dinamo Kiev'in bugünkü lig maçlarını takip edecek. Özellikle Fransız temsilcisi Rennes'e odaklanılacak, rakibin zayıf ve güçlü yönleri analiz edilerek, yıkım planı hazırlanacak.

Diğerleri de sahada...

Gruptaki ilk sınavında AEK Larnaca'yı 2-1'le geçen KırmızıSiyahlılar, Ligue 1'de Auxerre'i ağırlayacak. Saat 18.05'teki mücadele Beinmax2'den canlı olarak ekranlara gelecek. Kıbrıs Rum Kesimi Ligi'nde Larnaca, 20.00'de Nea Salamis'i ağırlayacak. Dinamo da Ukrayna Ligi'nde evinde 17.00'de, FC Lviv ile karşı karşıya gelecek.

Duran toplara tam gaz devam

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasında ilk golü kornerden Henrique'nin kafasıyla ağlarla buluşturmuş. Galibiyeti getiren golü de Ferdi'nin uzun kullandığı taç atışının ardından Batshuayi'nin arka direkte kendisini unutturmasıyla bulmuştu. Dünkü idmanda SarıLacivertliler'in, Rennes karşısında da bu güçlü özelliğini kullanmak adına ekstra çalışmalarını maça kadar daha da yoğunlaştıracağı öğrenildi.



