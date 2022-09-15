Jorge Jesus’u, hücum hattındaki rekabet zorluyor. Portekizli hoca, Rennes karşısında hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeyi planlıyor. Jesus’un kadro seçiminde sürpriz yapabileceği bir diğer bölge ise sağ stoper. Gustavo Henrique, son Dinamo Kiev galibiyetinde maçın kahramanı olmuştu. Sambacı, duran toplardaki etkinliğiyle hücum için de iyi bir silah. Ancak ağır bir oyuncu olması, hızlı Rennes hücumcuları karşısında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Jesus’un, taktik maçlarda Serdar Aziz’i de 11’de denediği öğrenildi.