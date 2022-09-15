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Jorge Jesus'tan Rennes maçında büyük sürpriz

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes karşılaşmasında savunma hattında sürpriz bir tercih yapabilir.

15 Eylül 2022, Perşembe 07:05 Son Güncelleme:
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Jorge Jesus'tan Rennes maçında büyük sürpriz

Jorge Jesus’u, hücum hattındaki rekabet zorluyor. Portekizli hoca, Rennes karşısında hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeyi planlıyor. Jesus’un kadro seçiminde sürpriz yapabileceği bir diğer bölge ise sağ stoper. Gustavo Henrique, son Dinamo Kiev galibiyetinde maçın kahramanı olmuştu. Sambacı, duran toplardaki etkinliğiyle hücum için de iyi bir silah. Ancak ağır bir oyuncu olması, hızlı Rennes hücumcuları karşısında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Jesus’un, taktik maçlarda Serdar Aziz’i de 11’de denediği öğrenildi.

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