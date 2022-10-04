Türkiye'deki ilk derbisine Beşiktaş deplasmanında çıkan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Vodafone Park'taki kapışmayı, "Fenerbahçe ilk 70 dakika boyunca daha iyi olan, daha fazla pozisyona giren, daha fazla şut çeken taraftı. Ama son 15-20 dakikada Beşiktaş bizden daha iyiydi" sözleriyle değerlendirdi. Jesus, 90 dakika sonunda da soyunma odasında futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Açıkçası öne geçme şansını Beşiktaş'a göre daha fazla yakaladık. İlk yarıda yakaladığımız fırsatları gole çevirsek, işi bitirebilirdik. Şimdi derbiyi unutalım ve Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca karşılaşmasına konsantre olalım. Sahamızda kazanarak, gruptaki avantajımızı koruyalım" dediği öğrenildi.





Altay Bayındır: Her detayı konuşuyoruz

Siyah-Beyazlılar'a karşı 6. derbisinde ilk kez kalesini gole kapatan Kanarya'nın kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır ise "Biz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman, taraftarlarımızla iç içe kalarak dış etkenlere kulağımızı kapattığımız sürece başarılı olacağız. İyi bir hocamız var ve elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Her detayı konuşuyoruz. Amacımız bundan sonra alacağımız sonuçlarla camiamızı mutlu etmek olacak" yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun

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