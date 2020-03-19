Jorge Jesus'tan müjdeli haber! Kulüp resmen açıkladı

Geçtiğimiz günlerde coronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni yaptığı testin negatif çıktığı açıklandı.

19 Mart 2020, Perşembe 02:23 Son Güncelleme:
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Jorge Jesus'tan müjdeli haber! Kulüp resmen açıkladı

Brezilya ekibi Flamengo'dan Jerge Jesus hakkında müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde coronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki teknik adam Jorge Jesus'un yeni yapılan testinin negatif çıktığı kulüp tarafından açıklandı. 

Globoesporte'de yer alan haberde; Jesus'un yaptığı ilk testin zayıf pozitif veya sonuçsuz çıktığı ve Rio de Janeiro'nun batı bölgesi Barra da Tijuva'daki evinde karantinaya alındığı belirtildi. Karantina süresinde Portekizli teknik adamın coronavirüs sepmtomlarını göstermediği ve hatta egzersiz yaparken sosyal medyadan fotoğraf paylaştığı ifade edildi. 

Yine de Brezilya ekibinin antrenmanlarını önümüzdeki pazartesiye kadar askıya aldığı öğrenildi. 

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