UEFA Avrupa Ligi heyecanı bugün oynanan karşılaşmalar ile başladı. B Grubu'nda ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Temmuz’da oynanan maçlar sonunda Ukrayna temsilcisine elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Jorge Jesus ve öğrencileri, Kadıköy'ü tıklım tıklım dolduran taraftarlarının da desteği ile bu sefer rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan mücadelenin ilk bölümünde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev sert fauller ile Fenerbahçe'yi durdurmaya çalıştı. Taraftarlarının desteğini arkasına alan Sarı-Lacivertli ekip 35. dakikada Gustavo Henrique ile 1-0 öne geçti ve devreye önde girdi. İkinci yarının 64. dakikasında ise Dinamo Kiev, Tsygankov'un golüyle eşitliği sağladı. Maçın uzatma bölümünde ise sahneye yeni transfer Batshuayi çıktı. Belçikalı futbolcu 90+3. dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi.

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu'nun "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamaları gerek. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı." sözlerine yanıt verdi.





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Portekizli tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başlamıştı. Futbolda bunların olmaması gerekiyor. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bunu yapmaması gerekiyor."

Lucescu'ya yanıt

"Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak kalitesini kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim, maçın istatistiklerine bakabilir. Dinamo Kiev, sürekli Fenerbahçe'yi faul yaparak durdurmaya çalıştı."

"Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Attila Szalai ve Gustavo Henrique'nin hava toplarında iyi olduklarını biliyorduk. Taç atışında Dinamo Kiev'e sorun yaratabileceklerini biliyorduk. Aynen böyle oldu."

'Çok çalışacağız'

"Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı tur atlamak istiyorduk. O maçta olan olayları biliyorsunuz. Bugün bir cevap vermek istedik. Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa'daki güçlü imajını kaybetti. Bizim hedefimiz bunu tekrar kazanmak. Gruptan çıkabilmek için çok çalışacağız."

'Niyetleri bizi oynatmamaktı'

"Dinamo Kiev'in buraya gelirken tek niyeti bizi oynatmamaktı. Bu benim sahip olduğum bir futbol fikri değil. Ben defansif organizasyonla zaman kazanırım, Dinamo Kiev kalecisinin yaptığı gibi hareketlerle değil."

"Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa'daki prestijini biraz kaybetti. Bizim ilk hedefimiz, bunu tekrardan kazanmak. Grupta favori değiliz. Rennes ve Dinamo Kiev favori olarak gösteriliyor."









Jesus o anları açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a müsabakanın ardından hareketleriyle tepki gösterdi. Basın toplantısında da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Sözlerle değil ama el işaretleriyle kalecilerine artık istediğin kadar yerde yatabilirsin demek istedim." sözleriyle tepkisinin nedenini aktardı.



