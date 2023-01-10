Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray 'a 3-0 mağlup oldu. Oyun genelinde rakibine karşı etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verirken teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kaleci transferi de gündeme sıcak bir konu başlığı olarak girdi.





Aboubakar için şartlar zorlanacak

Fenerbahçe’nin bir süredir için Beşiktaş da devreye girdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, bu transferde ezeli rakibinin önüne geçmek için tüm şartları zorlamaya kararlı.

Yönetim, Aboubakar’ın Al-Nassr ile yürüttüğü sözleşme fesih görüşmelerinin noktalanmasını bekliyor. Ardından girişimler resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu içerisinde bol bonusların olduğu, 2.5 sezonluk bir anlaşmaya ikna etmeye çalışacak.





Hazard, menajerlerini çağırdı

İspanyolların Fenerbahçe'ye yazdığı Belçikalı süperstar, Real Madrid ile geleceğini görüşmeleri için iki menajerini Madrid'e çağırdı. Hazard'ın ocak ayında ayrılma ihtimali çok yüksek.

İspanyol basınında, geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Fenerbahçe’nin, Eden Hazard’ı kiralamak için Real Madrid’le temasa geçtiğini yazmıştı. Real’in de kararı oyuncuya bıraktığı belirtilmişti. Belçikalı süperstarın son hamlesi heyecan yarattı.





Hazard, iki menajerini Madrid’e çağırdı. Tecrübeli futbolcunun menajerleri, kadroda düşünülmeyen yıldızın Real Madrid ile geleceğini masaya yatıracak. İspanyol devinin, Hazard’ı bedelsiz olarak göndermeye de kiralamaya da sıcak baktığı kaydedildi. Hatta Real Madrid, 32 yaşındaki oyuncunun kiralanması halinde maaşının bir bölümünü üstlenmeye de hazır.

Ayağa kaldıracak transfer

Galatasaray’a Kadıköy’de 3-0 kaybeden, ezeli rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde sansasyonel bir transfere imza atması muhtemel. Eden Hazard her ne kadar Real Madrid’de bekleneni veremese de hem isim hem de yetenek olarak taraftarı ayağa kaldıracak bir isim. Yönetimin, ekonomik şartları uygun olması halinde bu transferi çok istediği kaydedildi.





Bomba iddia! Jesus istedi, yönetim kolları sıvadı: Tecrübeli bir kaleci aranıyor...

Jorge Jesus’un, taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır’a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde stoper ve forvet takviyesi yapması beklenirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Jorge Jesus, her ne kadar sürekli destek çıksa da Altay Bayındır’ın genel performansından memnun değil.





Bu nedenle Jesus’un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna karşı çıktığı belirtildi. Ancak Galatasaray derbisi sonrası işler değişti. Yönetimin, kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Girişimler başlıyor! İlk hedef: Keylor Navas

İddiaya göre Fenerbahçe’nin ilk hedefi Keylor Navas. PSG’de Donnaruma’nın arkasında bekleyen 36 yaşındaki file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Girişimlerin en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Diğer adaylar Handanovic ve Begovic

Andre Onana transferi sonrası İnter’de eldivenleri kaybeden Samir Handanovic ile Everton’da şans bulamayan Asmir Begovic’in de diğer adaylar olduğu kaydedildi. Bu ikili için de teklif yapılması halinde, Navas’taki gibi sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak.

Altay’a hemen sözleşme

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır’dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay’ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak.





Kiralama planı motivasyon için

Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine, kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek.