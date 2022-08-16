Süper Lig 'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-0'lık galibiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün maçı kolaylaştırdılar ve bunun da anahtarı maça iyi başlamaktı. Çok hızlı, tempolu ve sert bir şekilde maça başladık. İlk 15 dakikada bir gol bulduk ama iki veya üç de atabilirdik. Bugün hedefimiz kazanmaktı ve bunu elde ettik. Rakibimiz Fenerbahçe forvetlerini durduramadı. Valencia, King gerçekten çok hızlı oynadılar. Güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Arda Güler sözleri

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e de değinen Jorge Jesus, "Arda genç bir oyuncu henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok fazla şey var, çok gelişecek. Önü çok açık, gerçekten çok üst seviyelere gelebilecek bir yeteneği var. Kendini gösterme baskısı altında bazen daha fazla top kullanabiliyor. Ben de ona kendi futbolunu oyna dedim. Arda'nın geleceği çok parlak, sadece Fenerbahçe'de değil, Türk Milli Takımı'nda da." sözlerini dile getirdi.

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"Güzel bir galibiyet oldu"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus şu açıklamalarda bulundu.

İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Jesus, "Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor ama maçı kolaylaştıran bizim performansımız oldu. Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Rakip savunmaya çok fazla zorluk çıkardık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi sonrasında maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Joao Pedro ve Alioski'nin durumu

Jesus, Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Pedro, geldiğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski, geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde yoktu. Onun da oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Son Avrupa ligindeki ilk 11'e kıyasla çok fazla değişiklik yaptık. 3 günde 1 maç oynayan takımların bunu yapması gerek. Onun da zamanı gelecektir muhakkak."

"Sağ bek almayı düşünmüyoruz"

Jesus, sağ bek rotasyonuyla ilgili gelen bir soruya ise "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Ferdi ve Burak var. O pozisyonda oyuncu ihtiyacı olduğumuzu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

"Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim"

Jesus, santrfor transferi konusundaki son durumla ilgili olarak ise "Valencia ve King, maç maç üzerine koyarak devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyi duruma geliyorlar. İkisi de hızlı oyuncu. Taraftarlar bazen gelişmelerin hızlı olmasını ister ama bu futbolda kolay değil. King aramıza geç katıldı. Bu takım sadece 2 aydır birlikte çalışıyor. Maç oynayınca oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Takımlarımın birden farklı sistemde oynamasını alışmasını isterim"

Jesus, karşılaşmanın son 20 dakikasında farklı bir sistem denediklerini belirterek, "3-4-3 sistemine döndük. Tek sistem deneyen bir antrenör değilim. 2 aydır birlikte çalışıyoruz ve bu süreçte 4-4-2 çalıştık. Skorun rahatlığıyla farklı bir sistemi çalışabileceğimizi düşündüm. Takımlarımın birden farklı sistemde oynamasını alışmasını isterim. Farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmuyor. Antrenman yapacak vaktimiz bile olmuyor" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo sözleri

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile arkadaş olduğunu belirten Jesus, Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini belirterek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun farklı fikirleri var. O kendisini 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamayacaktır. Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bu benim istemediğim için değil, kendisi istememesinden dolayı" dedi.

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