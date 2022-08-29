Jorge Jesus'tan cesur karar: Valencia atıldı, Lemos çıktı, Serdar Dursun girdi!
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 22'de 10 kişi kaldı. Enner Valencia kırmızı kartla oyundan atılınca, Jorge Jesus cesur bir kararla oyuna müdahale etti. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u oyundan alan Portekizli hoca, forvet Serdar Dursun'u sahaya sürerek dikkatleri üzerine çekti.
Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor , Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Mücadelenin 22. dakikasında Sarı-Lacivertliler'in golcüsü Enner Valencia, Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sakatlık yaşamıştı
Bu kararın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus cesur bir karar aldı. Kırmızı karttan yaklaşık 10 dakika evvel sakatlık sorunu yaşayan Mauricio Lemos'u oyundan alan Portekizli çalıştırıcı, Serdar Dursun'u sahaya sürdü.
Jesus, 10 kişi kaldıktan sonra bir stoper çıkarıp, forvet oyuna almasıyla dikkatleri üzerine çekti.