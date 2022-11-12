Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, Giresunspor'u da mağlup ederek serisini 6 maça çıkarmak istiyor.





Avrupa Ligi’ne İrfan damgası

UEFA, Avrupa Ligi’nde grup aşamasının en güzel golü için anket düzenledi. 50 binden fazla oyun kullanıldığı ankette İrfan Can Kahveci’nin Fransa’da oynanan maçta Rennes filelerine ceza sahasından yolladığı füze, grup etabının en güzel golü seçildi. İrfan, 15 Eylül’deki mücadelede takımı 2-0 yenik durumdayken sağ kanatta topla buluşmuş, içeri doğru kat edip sol ayağıyla ön direğe harika bir vuruş yapmıştı.

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İstanbulspor’la kupada 8. eşleşme

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil oldu ve İstanbulspor ile eşleşti. İki takım kupada daha önce 7 kez birbirine rakip olup 13 maç oynadı. 6’sında turu geçen Sarı-Lacivertliler 8 galibiyet aldı. 3 karşılaşma berabere bitti. İstanbulspor rakibini 2 defa mağlup ederken, sadece 1969 yılındaki eşleşmede turu geçmeyi başaran taraf oldu.





Fener’de 6 eksik 1 belirsiz

Sarı-Lacivertliler, Giresunspor karşısına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlıkları süren Luan, Gustavo, Mert Hakan, Lincoln ve İrfan Can Eğribayat, bu akşam da forma giyemeyecek. Batshuayi ise kırmızı kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Gribal enfeksiyon geçiren Enner Valencia’nın kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek.

Trabzon öncesi sarı alarm

Fenerbahçe, Giersunspor maçıyla birlikte Milli araya girecek. Ara dönüşünde ise Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sarı-Lacivertliler’de Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında yer alıyor. Bu ikili Giresunspor karşısında forma giyip, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek Trabzonspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak. Jesus, iki öğrencisine de bu konuda uyarıda bulundu.

Keleş: Coşkulu oynayacağız

Giresunspor’un teknik patronu Hakan Keleş, zorlu maç öncesinde konuştu. Keleş, “Fenerbahçe iç sahada inanılmaz bir taraftar desteğiyle oynuyor. Rakibimiz çok formda ve kaliteli bir takım. Onlar kadar mücadele edip, coşkulu bir oyun sergileyeceğiz. Geçen sene Fenerbahçe’den puan alamadık ama bu kez bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Giresun’da tek eksik sakatlığı süren sağ bek Hayrullah Bilazer.

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Yine bilet kalmadı...

Sarı-Lacivertli taraftarlar, müthiş bir form yakalayan takımlarını Giresunspor maçında da yalnız bırakmayacak. Yönetimin satışa sunduğu tüm biletler tükendi. Kombine sahiplerinin de maça gelmesi halinde tribünlerde 45 bine yakın Fenerbahçe taraftarı olması bekleniyor. Ayrıca Giresunsporlu futbolseverler de maça büyük ilgi gösterdi, konuk takım için ayrılan biletlerin de hepsi satıldı.

Joao Pedro göreve hazır

Jorge Jesus, forvet hattında 3 kaliteli isme sahip. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joao Pedro arasında rotasyon yaparak hepsinden faydalanmaya çalıştı. Giresunspor maçı öncesi ise bu bölgede sıkıntı var. Batshuayi, Sivasspor karşısında gördağa kırmızı kart nedeniyle bu akşam görev yapamayacak. Gribal enfeksiyon geçiren Enner Valencia’nın durumu da belirsiz. Ekvadorlu oyuncunun kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek. Bu durum, son haftalarda formsuz olan Pedro için önemli bir fırsat.





Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu ligde tek golünü 5. haftadaki Kayserispor maçında attı. Avrupa Ligi’nde ise sadece AEK Larnaka deplasmanında fileleri sarstı. Pedro, bu akşam hocasından formayı kapıp, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi kalitesini konuşturmak istiyor. Göreve hazır olan tecrübeli futbolcu, Giresunspor maçında etkili bir futbol ortaya koyup, gol orucuna son vererek forvet rekabetinde iddialı olduğunu göstermeye kararlı.

Arda Güler'e milli ödül

Genç yetenek, İskoçya ve Çekya maçları için aldığı Milli davetin gururunu yaşıyor. Jorge Jesus’un da öğrencisini bu akşamki Giresunspor maçında 11’d e oynatıp, ödüllendireceği belirtildi.

Arda Güler belki çok fazla forma şansı bulamıyor ancak yine de bu sezon kendisi için adeta rüya gibi geçiyor. Fenerbahçe’nin süper çocuğu, geçen sezon kulüp tarihinin ligdeki en genç golcüsü olmuştu. 17 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev ağlarını sarsarak Avrupa’daki en genç golcü olarak da adını Sarı-Lacivertli tarihe yazdırdı. Arda ayrıca bu sezon Avrupa Kupaları’nda bir maçta hem gol hem asist yapan en genç oyuncu unvanını da Jude Bellingham’dan aldı.





Sarı-Lacivertliler’in süper yeteneği, önceki gün kariyerindeki en güzel haberlerden birini aldı. Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya maçları için Ay-Yıldızlı kadroya davet aldı. Bu davet sadece 17 yaşındaki oyuncuyu değil, tüm Fenerbahçe camiasını gururlandırdı. Arda’nın gelişiminde önemli bir rol oynayan Jorge Jesus’un, öğrencisini ödüllendirerek bu akşamki Giresunspor maçında ilk 11’de sahaya sürebileceği kaydedildi. Yıldız futbolcu şu ana kadar sadece Avrupa Ligi’ndeki AEK Larnaka ve Dİnamo Kiev mücadelelerinde 11’de oynamıştı. Ligde siftahı bu akşam yapabilir.

Gençlerbirliği ile yüzde 20 pazarlığı

Arda Güler’in altyapısından yetiştiği Başkent ekibi, genç yeteneğin bonservisinin yüzde 20’sine sahip. Gençlerbirliği, bu payını herhangi bir kulübe satabilir. Fenerbahçe, elini çabuk tutup 17 yaşındaki oyuncunun bonservisinin tamamını almak istiyor. Bu nedenle Kırmızı-Siyahlılar’a 1.3 milyon Euro teklif edildi. Ancak Gençlerbirliği’nin beklentisinin 3 milyon Euro olduğu ve pazarlıkları sürdüğü öğrenildi.