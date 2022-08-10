UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında yarın Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta elde edilen avantajı koruyarak üst tura çıkmayı hedeflediklerini belirten Portekizli teknik adam, "İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde etmiştik. Bu sonucu koruyup bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Son oynadığımız lig maçın üstünden az bir süre geçti. Oyuncuların durumuna göre son kararı vererek hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz." sözlerini dile getirdi.

Arda Güler açıklaması

Arda Güler'in maçta forma şansı bulup bulamayacağına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Yoğun bir takvimdeyiz. Yarın kadroda bazı değişiklikler ve rotasyon yapmamız normal. Fizyolojik olarak oyuncuların iyi toparlanması için 72 saat geçmesi gerekiyor. Elimizde çok fazla opsiyon var. Arda Güler konusunda, her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim." ifadelerini kullandı.

"Maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız"

"Takım ne zaman istediğiniz seviyeye gelir?" sorusu üzerine ise Jorge Jesus, "Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur." dedi.

"8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti"

Jesus, takımla geçirdiği 60 günlük süredeki gözlemleriyle alakalı olarak ise “Şu anda geçirdiğimiz hazırlık dönemiyle ilgili konuşmak önemli değil diye düşünüyorum. Yarın Avrupa maçımız var ama 8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar diyebiliyorum. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz” dedi.



