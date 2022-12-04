Fenerbahçe ’de Altay Bayındır’a İtalyanlar’ın ilgisi artarak sürüyor. Sarı lacivertlilerin başarılı eldiveni için İtalyan devleri temaslara başladı.

Sarı-lacivertli yönetim ve Jorge Jesus ise Altay için şimdiden harekete geçti.

ANKARAGÜCÜ'NDEN GELMİŞTİ

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra Arabayatağı Spor'a geçen daha sonra da Bursa Yolspor'a transfer olan Altay, 26 Ağustos 2013'te Ankaragücü altyapısına gitti. Burada milli takım teknik ekibinin dikkatini çeken Altay, 2014 Ağustos'ta U17 takımına davet edildi. 13 Şubat 2015'te Ankaragücü A Takımı'na yükselen genç kaleci gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin radarına girdi ve 2019-2020 sezonu başında sarı lacivertliler 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

U17, U19, U20 ve U21 yaşaltı milli takımlarında forma giyen Altay Bayındır, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'na Mayıs 2021'de davet edildi. İlk maçına 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında çıkan Altay, milli takımda 5 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Sarı lacivertli takıma geldiği günden itibaren eldiveni alan ve o andan itibaren sakatlıkları dışında kaleyi bırakmayan Altay, gösterdiği başarılı performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.





TEPKİ TOPLAMIŞTI

Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan Altay, bu sezon taraftarların tepkisini topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes karşılaşmasının ilk yarısında 3 gol yiyen milli file bekçisi, top ayağına her geldiği anda ıslıklarla protesto edilmişti. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde sarı lacivertliler skoru 3-3'e getirerek sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

JESUS SAHİP ÇIKTI

Sarı lacivertli takımın teknik patronu Jorge Jesus, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında Altay'a gösterilen tepkilere sert çıktı ve "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor." ifadeleriyle taraftara gözdağı vermişti. Daha sonra Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı ve 5-2 kazandığı maçın sonunda Portekizli çalıştırıcı, 24 yaşındaki kaleciyi alarak tribüne götürdü. Burada taraftarlara Altay'ı alkışlatan Jesus, "Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.





ALTAY'DAN İTİRAF: ÜZÜLDÜĞÜM ANLAR OLDU

Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, kendisine gelen tepkilerle ilgili olarak "Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın hata olabilir. Bunlar çok doğal. Bazen ufak tefek şeyler çok büyütülüyor. Bizim tek bir işimiz var; Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek. Benim tepkilere yer yer üzüldüğüm oldu. Ancak tepkiler hep olur. Taraftarımız çok büyük heyecan ve istekle maçlara geliyorlar. Başarıyı hem özlediler ve hem de çok istiyorlar. Bunların bilincinde olunca tepkileri anlayabiliyorsunuz. Kaleci 10 tane isabetli pas atar, 1 tanesi dışarı çıkınca hemen tepkiler olur. Taraftarlarımız da kupalar kazanmak istiyor. Bunları bildiğiniz için yazılanları çok fazla takmıyorsunuz. Eleştirileri, yazılan çizilenleri takmıyorum. Taktığın zaman kendine inancın güvenin yoktur. Kendi yolundan şaşmazsan bir şeyler yoluna girecektir." sözlerini sarf etmişti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim, Avrupa'nın gündeminde yer alan 24 yaşındaki eldivenle yeni bir mukavele yaparak olası bir transfer durumunda bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim, Altay ile görüşmelerini sürdürüyor.

NAPOLİ SONRASI INTER'DEN DE TEKLİF

Halen Serie A’da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli Kulübü’nden sonra milli file bekçisine şimdi de Çizme’nin bir diğer köklü takımı İnter’den de teklif geldi.





JESUS AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ederken, teknik direktör Jorge Jesus ise hedefe giden yolda olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Altay’ın bu aşamada transferine sıcak bakmıyor.

Altay Bayındır, 13 milyon Euro’luk değeriyle Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden.

Herkesin gözdesi...

Her vesile ile Altay’a olan hayranlığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem. Hele bu futbolcu Altay’sa hiç izin vermem” diyerek, futbolcunun takım için önemini vurguluyor. 2019-2020 sezonunda Ankaragücü’nden transfer edilen yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertli formayı giydiği süre içinde tüm teknik adamların gözdesi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır’ı, yönetim devre arasında sözleşme uzatmak için masaya çağıracak. Milli kaleci ile en az 5 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor.

Yusuf Dursun





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