Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanırken, teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Hiçbir teknik direktör maçtan önce neler olacağını bilemez ama takımını en iyi şekilde maça hazırlar. Bugün defansif olarak çok iyiydik, 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz. Bize turu garanti etmese de ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin." dedi.

Joshua King'in durumu

Maçta sakatlanan Joshua King'in durumu hakkında konuşan Jesus, "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11'le çıkmak durumundayız. 3 günde bir maç yapan takımların sakatlık riskini azaltmak için bunu yapması gerekiyor. Bugün King'de bir kas yorgunluğu oldu ve tedbir amaçlı oyundan çıkardık." açıklamasını yaptı.

"Alioski ilk maçında iyi bir performans gösterdi"

Fenerbahçe forması ile ilk maçına çıkan Alioski hakkında ise Jorge Jesus, "Alioski ilk maçında iyi bir performans gösterdi. Onu sarı kart riski sebebiyle oyundan aldım ancak bence ilk maçında çok iyi bir performans gösterdi." şeklinde görüşlerini paylaştı.



