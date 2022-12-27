Dünya Kupası arası öncesinde sahasında Giresunspor'a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe , dönüşte Trabzon deplasmanına çıktı. Karadeniz ekibine 2-0 kaybeden Jorge Jesun'un öğrencileri, süredir kimseye bırakmadığı liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray ’a kaptırdı. Hatayspor karşısına yeni bir sayfa açmak için sahaya çıkan Kanarya’nın en büyük kozu taraftarı oldu. 12. adam kritik dönemdeki maça büyük ilgi gösterdi.

VALENCIA KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, Hatayspor müsabakası kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrılarının bulunduğu öğrenildi.





ARDA VE ALIOSKI DÖNDÜ

Miguel Crespo, Trabzonspor maçında gördüğü ilk sarı kartla zaten cezalı duruma düşmüştü. Portekizli oyuncu ardından kırmızı kart görmüştü. Yıldız futbolcunun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro ve henüz hazır hale gelmeyen Luan Peres, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Arda Güler ve Ezgjan Alioski ise Hatayspor maçının kadrosunda yer aldı.

JESUS KAYIP İSTEMİYOR

Jorge Jesus, Galatasaray’dan liderliği geri almak için öğrencilerine yeni hedefi belirlemişti. Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında kalan 4 maçın tamamını kazanmaları gerektiğini belirtti. Hatayspor engelini 4-0'la aşan Fenerbahçe, haftaya salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kanarya, 8 Ocak’ta ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladıktan sonra Gaziantep deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak.

SARPER BARIŞ SAKA'YLA KAYBETMEDİ

MHK, mücadeleye Sarper Barış Saka’yı atadı. Saka'nın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık yaptı. Saka, daha önce Fenerbahçe’nin biri lig ve biri Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçında düdük çalmış, Sarı Lacivertliler her 2 karşılaşmayı da kazanmıştı. Fenerbahçe, Saka yönetimindeki 3. galibiyetini Hatayspor karşısında aldı. Akdeniz ekibi ise Sarper Barış Saka’nın yönettiği 10 resmi müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

RAKİP ESKİ DOST

Sarı-Lacivertliler’in yeni bir galibiyet serisi başlatmak için önündeki ilk engel, adını kulüp tarihine yazdırmış bir isim: Volkan Demirel... Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe’de antrenör olan genç çalıştırıcı, 2021’ın aralık ayında Karagümrük’ü başına geçerek ilk teknik direktörlük macerasına başlamıştı.









Volkan Demirel, ligde ilk 6 haftada galibiyet alamayan Hatayspor’un başına geçtikten sonra 8 karşılaşmanın 4’ünü kazanmayı başardı. Demirel, 17 kalesini koruduğu Sarı Lacivertliler’in karşına hoca olarak Karagümrük’ü çalıştırdığı dönemde 2 kez rakip oldu. 41 yaşındaki hoca, 2 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrılırken ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

SKOR PERDESİNİ KING AÇTI

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisini geçtiğimiz sezonun ilk devresinde deplasmanda 2-1, ikinci devresinde ise Kadıköy’de 2-0 mağlup etmişti. Bu sezonki oynanan maçta rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

20. dakikada soldan kazanılan korner atışında Rossi ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Joshua King'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu.









BATSHUAYI SAHNEDE! 2010/11 SEZONU BAŞARISI...

26. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Batshuayi bekletmeden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu sezon 8 Süper Lig maçının ilk yarısında 2+ gol atan Fenerbahçe, bir sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2010/11 sezonunda 14 maçla ulaşmıştı. Rakip kaleleri 40 kez sarsarak ligde bu alanda açık ara farkla zirvede olan Sarı Lacivertliler'in bu ilerleyen haftalarda bu başarısını yakalaması bekleniyor.

9 İSABETLİ ŞUT!

İlk 45 dakikada Hatayspor kalesine 9 isabetli şut gönderen Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.









ERCE KARDEŞLER'İN ÇABASI YETMEDİ

Fenerbahçe karşılaşmasında 3 gol yemesine rağmen birçok pozisyonda kalesinde devleşen Erce Kardeşler, şimdiden Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.