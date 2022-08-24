Fenerbahçe için Kadıköy’de ligin yeni takımı Ümraniyespor’dan 90+2’de atılan golle beraberliğin kurtarılması, sıkıntılı bir başlangıç oldu. Ancak Sarı Lacivertliler çabuk açıldı. Kasımpaşa karşısında 6-0’lık galibiyetle gövde gösterisi yapan Kanarya, son olarak lige 2’de 2’yle giriş yapan Adana Demir’i 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe tam 311 gün sonra puan tablosunun ilk sırasına çıktı. Jorge Jesus’un ekibinin zirvede olduğu tek yer lig tablosu da değil.

1961-62’den sonra ilk

Sarı-Lacivertliler, 3 maçta 13 kez ağları sarsarak açık ara ligin en skorer takımı konumunda. Kanarya ayrıca 1961-62 sezonundan sonra ilk kez 3 hafta sonunda bu sayıya ulaştı. Fenerbahçe, 7.16 gol beklentisi, 45 gol pozisyonu, maç başına 14.3 şut, 18 isabetli orta, 67 başarılı dripling, yüzde 59.4 hava topu kazanma oranıyla bu alanlarda da ligin en iyisi konumunda. Sarı-Lacivertliler’in zirvede olduğu ilginç bir istatistik daha var.

Çok gol kaçırdılar

Jesus’un ekibi 13 gol attı ama aynı zamanda ligin en fazla ‘net pozisyon harcayan’ takımı da oldu. Fenerbahçe 11 net fırsatı değerlendiremezken, bu alanda ona en yakın takım olan Trabzonspor için bu rakam 5 oldu! Sarı-Lacivertliler, özellikle hücum alanındaki birçok istatistikte fark yaratırken, bunu yeni transfer Joao Pedro’dan henüz hiç yararlanmadan başardı. Üstelik bu takıma bir de forvet takviyesi gelecek...

Şampiyonluğun favorisi Fener

Süper Lig’de 3. hafta geride kaldı. İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Daha önce ligi ilk sırada bitirmesine 3.05 verilen Fenerbahçe’nin yeni oranı 3.00 olarak değiştirildi ve favori konumundaki yerini korudu. Antalya’ya 5-2 yenilen Trabzonspor’un oranı 3.25’ten 3.50’ye yükseldi. Ümraniye’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray ’daki değişim 4.75’ten 4.50’ye revize edilerek gerçekleşti. Karagümrük’ü 4-1’le geçen Beşiktaş ’ın oranı ise 6.00’dan 5.50’ye çekildi.

Alkışlar Lincoln’e

Jorge Jesus, Adana Demir maçında en büyük sürprizi Lincoln’le yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, sol kanat beki olarak oynadı. Başarılı futbolcu, karşısında Akintola gibi süratli bir oyuncu olmasına rağmen yeni pozisyonunda alkışlanacak bir performans sergiledi. Akintola’ya adeta adım attırmayan Lincoln, hücumdaki etkinliğini de sürdürdü. Yıldız futbolcu Zajc’a asist yaparken, arkadaşlarına toplamda 4 şut pası verdi.

Luan’ın ilacı 3’lü savunma

Luan Peres, Fenerbahçe’deki ilk iki maçında sol bekte oynadı, vasat bir performans sergiledi. Ancak Jesus’un 3’lü savunmaya dönmesiyle işler değişti. Brezilyalı oyuncu, Austria Wien karşılaşmasının ardından Adana Demir mücadelesinde de sol stoperde çok iyi bir futbol ortaya koydu. Luan, yüzde 94.9 pas isabeti yakaladı, 4 atak uzaklaştırdı, 3 pas arası yaptı ve 1 top kaptı. Sambacı ayrıca geriden oyun kurulumuna da destek oldu.