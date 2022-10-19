Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de Süper Lig 'de fırtınalar estiriyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlarken, Süper Lig'de de son olarak Ankaragücü'nü geçip ligde 20 puanla 2. sırada yer aldı. Kanarya, Jorge Jesus yönetimindeki geçtiğimiz senelere göre bambaşka bir takım görüntüsü çizerken, oynadığı oyunla da taraftarlarının beğenisini topladı.





BATSHUAYİ RÜZGARI

Fenerbahçe 'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Michy Batshuayi, Ankaragücü karşılaşmasını da boş geçmedi. Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce 3 Süper Lig maçında şans verdiği Batshuayi'yi bu kez ilk kez bu kulvarda 11'de sahaya sürdü. Deneyimli golcü, Süper Lig'de bundan önce 11'deki son maçını, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 8 Mayıs 2022'de 1-1 biten derbide Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Rennes ve Kadıköy'deki AEK Larnaca'nın ardından 3. kez onbirde oynayan Belçikalı forvet, henüz mücadelenin 3. dakikası (2 dakika 7 saniye) dolmadan Sarı-Lacivertliler'i öne geçiren golü filelere yolladı.





En erken golü attı

Kanarya'nın bu sezon ligdeki en erken golünü kaydeden ve üst üste 4. karşılaşmasında da rakip fileleri sallayan 29 yaşındaki yıldız, 8. resmi sınavında takımı adına 7 şutun 6'sında kaleyi bularak 5. golüne ulaştı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev (2-1/Dk.90+2) ile deplasmandaki AEK Larnaca (2-1/Dk.80) ve ligdeki Karagümrük (5-4/Dk.90+5) maçlarında son anlarda zaferi getiren Batshuayi, Kadıköy'deki Larnaca (2-0/Dk.26) ve dün akşam ise ikinci kez erken gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, 66. dakikada ise yerini Joao Pedro'ya bıraktı.

Füzelerin ismi: İrfan Can Kahveci

İrfan Kahveci, dün Ankaragücü karşısında mücadeleye 11'de başladı. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir şut çekti. Çok sert giden top, kaleci Gökhan'ın yetersiz müdahalesiyle bacaklarının arasından ağlarla buluştu. İrfan böylece Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından harika bir gole imza atmış oldu.

Takımda yaşanan bu değişim ve gelişim sonrasında spor kamuoyu pastanın en büyük payının Jorge Jesus'a ait olduğunu ifade ettiler. Yazarımız Mehmet Demirkol da ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Fenerbahçe’deki müthiş yükselişin analizini yaptı.





İŞTE MEHMET DEMİRKOL'UN YAZISI:

Fenerbahçe, sadece en çok gol atan takım değil, en çok gol beklentisi yaratan, en fazla net pozisyona giren ve ilk yarılarda en fazla gol atan ekip. Bunu sezon başında bekliyor muydum? Bu kadar açık bir farkı hayır. Jesus’un total oyunu Fenerbahçe’yi rakip savunmalar için kontrol edilmesi zor bir ekip yapıyor. Bu oyunun taşıdığı öldürücü risklerin testi de Avrupa Ligi’nde yapıldı. Dolayısıyla Fenerbahçe bu testi geçti denilebilir.

Gol & ofsayt bağlantılı

Fenerbahçe, sadece en çok gol atan takım değil, en çok gol beklentisi yaratan, en fazla net pozisyona giren ve ilk yarılarda en fazla gol atan ekip. Bunu sezon başında bekliyor muydum? Bu kadar açık bir farkı hayır. Peki, bu nasıl oldu? Jorge Jesus’un kompakt oyunu Fenerbahçe’yi sürekli 15-20 metrelik bir takım boyunda tutuyor. Aslında atılan gollerle rakiplerin düştüğü ofsaytlar birbirleri ile bağlantılı. Bu Beşiktaş maçı ile de başlamadı. Daha öncesinde de Fenerbahçe rakiplerini çok fazla ofsayda düşürüyordu. Çünkü Fenerbahçe akına çıkarken, savunma da aynı süratle takip ediyor. Orta saha da koridorları çok iyi paylaşarak durduruyor.





Sadece iki kaçak oldu

Bu total oyun, Fenerbahçe’yi rakip savunmalar için kontrol edilmesi zor bir ekip yapıyor. Hücumda opsiyon tutuyor, dönen topları toplamak konusunda ekstra efor harcamak gerekiyor. Bunun sonucunda takımda 13 farklı oyuncu skor yaptı ve birçok yolla akan oyunda sayı bulmak mümkün oldu. Bu oyunu sağladığınızda bu tip sonuçlar doğal olarak ortaya çıkıyor. Bunda iki kaçak oldu, ilki Ümraniye maçındaki git-gelli oyundu. Diğeri de Karagümrük karşısındaki... Bu iki oyunda da Fenerbahçe hem derinlik hem de genişlik anlamında sorunlar yaşadı.

Crespo farklı oluyor

Peki, bu oyunun taşıdığı riskler ne kadar öldürücü? Bunun testini de Fenerbahçe sanırım Avrupa Ligi’nde yaptı. Sadece bu kadar da değil, ligin en iyi önde basan takımlarından Beşiktaş da kendi evinde standart oyunundan vazgeçti. Dolayısıyla Fenerbahçe şimdilik testi geçti denebilir. Ancak Arao, İsmail ve Crespo’dan ikisi sahada olduğunda Fenerbahçe oyun merkezinin çok daha iyi çalıştığı da bir gerçek. Özellikle Crespo, arkasında biri olduğunda Ankaragücü maçında da 60. dakikadan sonra görüldüğü üzere farklı bir oyuncuya evriliyor.

Maç sırasında öğreniyorlar

Jesus, takımını bu orta saha ile sürdüğünde her şey onlar için farklı oluyor. Neden zaman zaman Lincoln ya da başka tercihler yapılıyor diye sorarsak, sanırım bunun cevabı da her oyuncuyu hazır tutmak. Sürekli maç trafiğinde olunduğu için bu üçüncü oyuncu dışındakilere bu pozisyonları oynamayı öğretecek antrenman sürekliliği yok. Dolayısıyla Jesus, bunu da maç trafiği içinde halletmek istiyor.



