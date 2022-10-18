Jorge Jesus, göreve gelir gelmez sistemi değiştirdi, yapılan onca transfere rağmen oyun felsefesini kısa sürede takımına uygulatmayı başardı. Üstelik bunu, hemen her hafta birçok oyuncusunu rotasyona sokarak yaptı. Fenerbahçe taraftarının yıllardır hasretini çektiği 'hücum oynayan, bol gol atan' takım hayali, sonunda hayata geçti. Sarı-Lacivertliler, ligde tam anlamıyla bir gol makinesine dönüştü! Jesus'un ekibi, geride kalan 9 haftada 28 kez ağları havalandırdı. İlk 9 haftalar baz alındığında bu, Fenerbahçe'nin tarihindeki en skorer dönemi oldu. Süper Lig 'de ilk 9 haftada en çok gol atan takım ise 29'la 1992-93 sezonunda Kocaelispor olmuştu.

Averajıyla fark attı

Fenerbahçe ayrıca ligde maçların ilk yarılarında 15 gol atarak bu alanda en iyi takım oldu. Sarı-Lacivertliler'in bir diğer dikkat çeken istatistiği ise averajı. 28 gole karşılık, 10 gol yiyen Kanarya, +18 averajıyla bu alanda açık ara en başarılı ekip olmakla kalmadı, averajıyla bile ligde tam 16 takımın attığı golü geçti.

Aslıhan Çil