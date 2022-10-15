UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında henüz 4. maçta ilk 2 sırayı garantileyen Fenerbahçe ’de Teknik Direktör Jorge Jesus, 4 ay gibi bir zamanda önemli işlere imzasını koydu, sarı-lacivertlileri ayağa kaldırdı.

JESUS'UN BAŞARDIKLARI

Milliyet'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, hem Süper Lig ’de hem de Avrupa kupalarında tarihe geçen sonuçları elde etti. İşte Jorge Jesus’un Fenerbahçe’de kısa zamanda başardıkları:









- Süper Lig’de 8 karşılaşmada 25 gol atan Fenerbahçe, Jorge Jesus ile kulüp tarihinin en çok gol atan sezon başlangıcını yaptı.

- Süper Lig’de 9. hafta maçında evinde Karagümrük’ü 5-4 yenen sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez bu skorla bir galibiyet aldı.

- Jorge Jesus, Kadıköy’de ligde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken rakip filelere tam 19 gol bıraktı.

- Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde elemeler de dahil 8 maçta 18 gol kaydetti ve şu anda bu turnuvada en skorer takım konumunda.

- Jorge Jesus, Avrupa’da Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçı kaybetmedi, 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Jesus, Zico ile beraber kulüp tarihinde en uzun süre Avrupa’da yenilmeyen hoca oldu.









3 PUANDAN FAZLASI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda AEK Larnaca deplasmanına çıkan ve 2-1 kazanan Fenerbahçe’de bir galibiyetten çok daha fazlası elde edildi.

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus birçok oyuncusunu da bu maç sayesinde kazandı. Ligde sadece 1 gol atabilen ve formsuz gözüken Joao Pedro, Larnaca deplasmanında ağları sarsarak kendini buldu. Benzer şekilde Alioski de yaptığı şık asistle öne çıktı. Diego Rossi oynadığı futbolla tam not alırken sonradan oyuna giren Osayi Samuel yaptırdığı penaltı ve futboluyla son dönemdeki düşüşü bitirdi.

En çok mutlu eden gelişme Arda Güler oldu. Bu sezon ilk kez 11’de yer alan 17 yaşındaki yıldız futboluyla tam not aldı. Yine Serdar Aziz ve Karagümrük maçında formsuz olan Szalai’nin başarılı futbolu da beğeni topladı.

- Jesus yönetimindeki takımın farklı galibiyetleri de şimdiden taraftarların gönlünü kazandı. 6-0 Kasımpaşa, 4-2 Adana Demir, 4-1 Austria Wien, 5-0 Alanyaspor , 5-4 Karagümrük gibi galip gelinen maçlar, taraftarın zihinlerine kazındı.









ANKARAGÜCÜ MESAİSİ

Fenerbahçe, hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig’de 10. hafta maçında pazartesi günü Ankaragücü deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertliler ara vermeden idmana çıktı.

Jorge Jesus yönetiminde toplanan takım ilk olarak salonda çalıştı. Daha sonra futbolcular sahaya inerken, AEK Larnaca deplasmanında oynayan isimler yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular antrenman programını uyguladı.