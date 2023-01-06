Jorge Jesus ve Michy Batshuayi, derbide ilk peşinde!

Galatasaray ’ın geriden oyun kurduğunda çok daha tehlikeli olduğunu tespit eden Jesus ve ekibi, hücum oyuncularına özel talimat verdi. Buna göre Fenerbahçe , rakip yarı alanda Sarı Kırmızılılar’a nefes aldırmayacak. Jesus öğrencilerinden, stoperlere ve beklere sürekli baskı yaparak Galatasaray’ı uzun toplara zorlamalarını istedi. Fenerbahçe, ligin rakip yarı alanda en çok top kazanan takımlarının başında geliyor.





Aslan’ın kilidi Gustavo Henrique

Jesus, Antalyaspor maçında yedek bıraktığı Brezilyalı stoperi derbiye özel olarak hazırlıyor. Galatasaray’ın son dönemde hava toplarından bulduğu gollere karşı Gustavo Henrique, en önemli çözüm olacak. 29 yaşındaki savunmacı, bu alanda ligin en başarılı stoperleri arasında yer alıyor. Jesus ayrıca, Gomis’in oynaması halinde Fransız futbolcunun temaslı oyundaki fizik gücüne karşı da Gustavo’nun önlem olacağına güveniyor.

44 bin 700 bilet satıldı bile

Dev maçın biletleri dün öncelikli olarak Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için satışa sunmuştu. Bu gruba ayrılan biletler kısa süre içinde tamamen tükendi. Kombine sahipleriyle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısı 44 bin 700’ü geçti. Bugün Fenercell aboneleri ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınacak. Yarından itibaren ise genel satış başlayacak.

Arao & Serdar Aziz idmana çıkmadı

Dev maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Willian Arao arkadaşlarına katılamadı. İki oyuncunun da Antalyaspor mücadelesinde darbe aldıkları ve tedavilerinin başladığı öğrenildi. Ancak Serdar Aziz ve Arao’nun Galatasaray karşısında sahadaki yerlerini alacakları belirtildi. Jesus, dünkü idmanda öğrencileriyle yaklaşık 1 saatlik özel toplantı yaptıktan sonra taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.









İLKLERİN PEŞİNDELER

Tüm Türkiye, pazar günü Kadıköy’de oynanacak dev maça kilitlendi. Zirvenin ilk iki sırasını paylaşayan takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Jorge Jesus, Sarı-Lacivertliler’in başında 3. derbisine çıkacak. Portekizli teknik adam için ilk iki mücadele istediği gibi geçmedi. Beşiktaş deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönülürken, özellikle hücumda etkisiz bir Fenerbahçe vardı. Kanarya, Trabzon deplasmanında ise Crespo’nun atılmasıyla 10 kişi kaldı, 2-0 kaybetti ve isabetli şut bile çekemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk derbi zaferini sezonun en anlamlı mücadelesinde, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı alarak zirveyi ele geçirmenin planlarını yapıyor.





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Batshuayi’nin şanssızlığı

Dev mücadele, Michy Batshuayi için de ayrı bir öneme sahip. Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı derbilerde hiç gol atamazken, büyük şanssızlıklar yaşadı. Batshuayi, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor’a karşı penaltı kaçırdı!

Bu sezon da ligdeki büyük mücadeleleri boş geçen 29 yaşındaki forvet, Aslan’ı gözüne kestirdi. Bu sezon kritik golleriyle birçok maçta Fenerbahçe’ye hayat veren Batshuayi, derbide de takımını sırtlamaya kararlı.







