Fenerbahçe ’nin yeni teknik patronu Jorge Jesus, imza töreninde yaptığı açıklamada başka takımlardan da teklif aldığını söylemişti. Tecrübeli teknik adama ilk ciddi teklifin kasım ayında, Suudiler’in büyük bir yatırımla satın aldığı İngiliz ekibi Newcastle’dan geldiği öğrenildi. Ancak Jesus, bunu kabul etmedi.

Portekizli hoca Fenerbahçe ile görüştüğü sırada ise Valencia kapısını çaldı. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir proje sunmadıkları için İspanyol ekibini de geri çevirdi ve sonunda Sarı-Lacivertliler ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.