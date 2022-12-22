Jorge Jesus, Trabzonspor maçı taktiğini belirledi

Fenerbahçe , Dünya Kupası arasında oynadığı 4 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası 5. Tur’unda karşılaştığı İstanbulspor’u da zorlanmadan 3-1’lik skorla geçti. Kanarya için asıl zorlu sınav cumartesi günü... Ligde Trabzon deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de Jorge Jesus, oyun planını ve stratejisini büyük ölçüde belirledi.

Altay için seferberlik

Jorge Jesus, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Altay, umarım önümüzdeki maçlara yetişir” demişti. Sarı-Lacivertliler’de başarılı file bekçisi için adeta seferberlik ilan edildi. 24 yaşındaki kaleci, geçen hafta çalışmalara başladı. Sağlık ekibi, Altay’ın hafta boyunca durumunu yakından takip edecek. Kaptan, takımla çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamazsa, cumartesi günkü Trabzon deplasmanı için kafileye dahil edileceği öğrenildi.

Ara vermeden başladılar

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç için kolları sıvadı. İstanbulspor karşısında 11’de görev yapan oyuncular, dünkü antrenmanda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanına geçti. Ana bölümde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Jorge Jesus, antrenman öncesi öğrencilerine yaptığı kısa konuşta Trabzonspor ile ilgili bilgiler vererek dikkat etmeleri gereken konuları anlattı.









Luan Peres Aslan’ı bekliyor

Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül’deki Rennes maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta çalışmalara başlamıştı. Ancak Luan Peres’in tam olarak hazır hale gelmesi için zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibinin ve teknik heyetin şu anki planlamasına göre 28 yaşındaki savunmacı, 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinde tam olarak oynayacak duruma gelecek. Başarılı stoperin, derbi öncesindeki maçlarda ise kısa süreli dakikalarla sahaya çıkma ihtimali var.

Hakem atamaları başkanların huzurunda yapıldı

Süper Lig kulüplerinin başkanları dün soluğu TFF’nun Riva’daki tesislerindealdı. TürkiyeFutbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin davetiyle Riva’ya giden başkanlar, ilk kez hakemlerin belirlendiği Dijital Atama Yönetimi’ni inceleme fırsatı buldu.

MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları vetemsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi’nin işleyişi hakkında bilgi verdi. Sunumun ardından, kulüp başkanları ve temsilcileri eşliğinde Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.









Halil Umut Meler’le ikinci kez

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev kapışmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler, daha önceiki takım arasında 25 Kasım 2018’de oynanan lig maçında görev yapmıştı. Yine Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavililer 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor, 36 yaşındaki hakemin yönettiği 23 mücadelede 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Fenerbahçe ise, Halil Umut Meler’in maçlarında en fazla düdük çaldığı takım konumunda. Sarı-Lacivertliler, Meler’in görev yaptığı 29 karşılaşmanın 18’ini kazandı, 4 kez berabere kaldı ve 7’sinde mağlup oldu.

Trabzonspor'a 3'lü savunma

Tecrübeli teknik adam, bu sezon zorlu maçlarda hep 3’lü savunmayı tercih etmişti. Luan’ın ardından Gustavo’nun da sakatlanması nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in bu taktiği kullandığı son resmi maç 27 Ekim’deki 3-0’dan çevrilen Rennes mücadelesi olmuştu. Jesus, Trabzonspor karşısında da bu plana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai, defansın merkezini oluşturacak.

Hücum hattı belirsiz

Sarı-Lacivertliler’de zorlu mücadelede Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel’in de kanatlarda görev yapması bekleniyor. Orta sahanın merkezinde Arao ve Crespo’nun yeri garanti gibi. Hücum hattı konusundaysa Portekizli hocanın henüz karar vermediği öğrenildi. Jorge Jesus, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyun felsefesini değiştirmeyecek. Tecrübeli teknik adam öğrencilerinden yine önde basmalarını, şok presle rakibi hataya zorlamalarını istiyor. Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Trabzonspor’u devirerek hem zirvedeki yerini korumak hem de Bordo-Mavililer ile arasındaki puan farkını 9’a yükseltmeyi hedefliyor.







