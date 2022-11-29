Jorge Jesus sezon başında istedi devre arasında alıyor!

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirerek fırtına gibi başlayan, Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig 'in 14. haftası sonunda 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , sezon başında 13 transfer gerçekleştirmişti.

Willian Arao, Joshua King, Joao Pedro, Batshuayi, Bruma, Emre Mor gibi isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, devre arası için de planlar yapıyor.

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Jesus, eksik gördüğü yerler için belirlediği isimleri yönetime iletirken, bir yandan da devre arasında yaşanabilecek ayrılıklara karşı önlem almak adına alternatif isimler üzerinde de duruyor.





DEVRE ARASINDA OYUNCU GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de birçok isim Jorge Jesus ile parladı ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Bunların başında Ferdi Kadıoğlu gelirken, Attila Szalai, Arda Güler, Diego Rossi, Crespo gibi futbolculara da ilgi arttı. Ancak hem Jorge Jesus hem de Fenerbahçe yönetimi devre arasında takımı bozmak istemiyor. Sarı lacivertliler, sezonu bu kadro ile bitirerek sezon sonunda gelecek tekliflere odaklanacak.

JESUS SEZON BAŞINDA İSTEDİ DEVRE ARASINDA ALIYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında istediği ancak transferi gerçekleşmeyen isimlerden birisi Flamengo forması giyen sağ bek oyuncusu Matheuzinho'ydu.

Portekizli çalıştırıcı sezon başında alamadıkları 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadroya katmak için yönetimden bir kez daha talepte bulundu.





Brezilya basını, Fenerbahçe’nin Jesus’un eski takımı Flamengo’dan Matheuzinho’yu transfer etmek istediğini yazdı. 22 yaşındaki oyuncunun sağ bek dışında sağ açık ve merkez orta sahada da oynayabildiğine dikkat çekilen haberde transferin 2 milyon Euro’ya biteceği belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro civarında gösteriyor. Genç futbolcunun sözleşmesi 2026 Aralık'ta sona eriyor.

VITOR PEREIRA'NIN VAZGEÇİLMEZ İSİMLERİ ARASINDAYDI

Özellikle çok yönlü bir oyuncu olması açısından Jorge Jesus'un sistemine uygun bir futbolcu olan Matheuzinho, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Pereira ile geçen sezon mücadele eden Flamengo'da 28 karşılaşmada görev alan genç futbolcu toplamda 2154 dakika forma giydi. Bu süre içerisinde 1 gole imza atan sağ bek oyuncusu 3 asistlik performansla oynadı.









Jorge Jesus'un Flamengo'daki en iyi anları