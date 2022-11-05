Jorge Jesus rekora doymuyor!

Süper Lig ve Avrupa’da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe ’de teknik direktör Jorge Jesus tarih yazıyor. Portekizli çalıştırıcı sadece 3.5 ay gibi bir sürede hem Türkiye’de hem de Avrupa kupalarında arka arkaya önemli rekorlar kırdı. Ligde maç eksiğiyle lider olan Jesus’un Fenerbahçe’si Avrupa Ligi’nde B Grubu’nu birinci bitirip direkt son 16 turuna yükseldi. Ancak Jesus’un takımı bu başarıları elde ederken birçok ilke imza attı.

KADIKÖY'DE 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Süper Lig’de 11 maçta 34 gol atan sarı-lacivertli takım, 1959-60 sezonundan sonra en gollü sezon açılışını yaptı, lig rekorunu korudu. Süper Lig’de bu sezon Kadıköy’de 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Mustafa Denizli ve Veselinovic dönemlerinden sonra en iyi iç saha sezon başlangıcını yaptı. Resmi maçlarda 29 Ağustos’tan beri kaybetmeyen Jesus’un ekibi 67 günde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik aldı.

AVRUPA'DA NAMAĞLUP

Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda 6 maçta namağlup lider olan ve 14 puan toplayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en iyi derecesini yakaladı. Sarı-lacivertliler ilk kez bir Avrupa kupası grubunu yenilgisiz bitirdi ve en çok puanı topladı. Ayrıca Avrupa Ligi’nde son 10 maçta kaybetmeyen Jesus’un öğrencileri, kulüp tarihinin Avrupa’daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Jorge Jesus böylece kulüp tarihinde Avrupa’da bu rekoru kıran ilk hoca oldu.

ESAS HEDEF ŞAMPİYONLUK

Milliyet'in haberine göre; Avrupa Ligi’nde grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan ve mart ayına kadar rahat olacak olan Fenerbahçe’de artık tüm konsantrasyon Süper Lig’e çevrilecek. Jorge Jesus’un da Dinamo Kiev maçı sonrası ‘En büyük hedefim Süper Lig’ sözü bu planları doğruluyor. 7 Kasım Pazartesi günü evinde Sivasspor ’u, 12 Kasım Cumartesi günü de Giresunspor’u ağırlayacak sarı-lacivertliler 2’de 2 yapmak istiyor.

Ligde bir maç eksiğiyle 26 puanla lider olan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kafası rahat girmeyi hedefliyor. 9 Mart 2023’e kadar Avrupa’da maçı olmayacak sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arası sonrası ilk maçında da Trabzonspor ’a konuk olacak. Avrupa maçlarının devreden çıkmasıyla artık daha sakin bir maç takvimine sahip olacak sarı-lacivertliler 9 Mart 2023’e kadar maksimum puanı toplamayı planlıyor.

GOLCÜ FENERBAHÇE

Jorge Jesus yönetiminde hücumcu ve skorer bir kimlik edinen Fenerbahçe rakamlarıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa’da 23 resmi maçta rakip filelere tam 56 gol gönderdi. Ligde halihazırda 34 golü olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de 22 gole ulaştı. Özellikle B Grubu’nda 6 maçta 13 gol atılması gözlerden kaçmadı. Sarı-lacivertliler resmi maçlarda 2.4’lük gol ortalaması tutturdu.

13.9 MİLYON EURO

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turunda veda eden ve gruplara kadar gidemeyen Fenerbahçe önemli bir maddi kaynağı kaçırmıştı. Ancak Avrupa Ligi’nde yakalanan başarı bu açığı kısa sürede kapattı.

10 maçtır Avrupa Ligi’nde kaybetmeyen, B Grubu’nu da lider bitirip son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler şimdiye kadar tam 13.9 milyon euroluk gelir sağladı.

EN FAZLA KATKI

Sarı-lacivertliler bu sezon ülke puanına en çok katkı veren takım oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde toplamda 12 resmi maça çıkan Fenerbahçe 19.0 puan topladı. Özellikle Avrupa Ligi’nde 10 karşılaşmada 3 beraberlik 7 galibiyet alan Jorge Jesus ve ekibi, adından fazlasıyla söz ettirdi.

'TEŞEKKÜRLER ANNEM'

Dinamo Kiev deplasmanında attığı şık gol ve yaptığı asistle maça damga vuran Arda Turan, dün sosyal medya üzerinden annesine güzel bir mesaj yolladı.

Dinamo Kiev maçında da gol attıktan sonra tribünlere giderek ‘Annecim seni çok seviyorum’ tişörtünü açan Arda, dün de “Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum” mesajını yayınladı.