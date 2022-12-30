Jorge Jesus planını yaptı! Orta saha düşüncesi...

Süper Lig’de 4-0’lık Atakaş Hatayspor maçıyla beraber yeniden moral toplayan Fenerbahçe , yeni bir galibiyet serisi yakalamak ve liderliği kalıcı olarak elde etmenin hesaplarını yapıyor. Jorge Jesus ve öğrencileri, Antalyaspor deplasmanı, içeride Galatasaray derbisi ve daha sonra tekrar deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçlarını kazanıp 3’te 3 yapmayı amaçlıyor.









Böylece sarı-lacivertliler hiçbir rakibine bakmadan ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı hedefliyor. Dünya Kupası arasından önce olduğu gibi psikolojik üstünlüğü yeniden kazanmak isteyen Fenerbahçe’de bu süreç son derece kritik görülüyor.

Zira iç sahadaki Galatasaray maçında gelecek 3 puanın şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiple hem ikili averaj hem de puan farkı açısından önemli olacağı savunuluyor. Ligin ilk yarısının bir galibiyet serisiyle tamamlanmasının şampiyonluk yolunda da ciddi avantaj sağlayacağı vurgulanıyor.

Fenerbahçe’nin kalan 3 maçı da kazanması durumunda puanı 41 olacak. Ligin ikinci yarısında da ilk 4 haftada sadece 1 kez İstanbul dışına çıkılacak. Ümraniyespor deplasmanı İstanbul’da olacağı için yalnızca Adana Demirspor maçı için farklı bir şehre gidilecek. Kasımpaşa ve Konyaspor mücadeleleri içeride olacak.









İç transferde iki imza

Fenerbahçe'de kurmaylar dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler, takımda önemli bir rol üstlenen iki yıldızla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Atakaş Hatayspor’u farklı mağlup ederek kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, iç transfer görüşmelerinde fazla acele etmiyor. Şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile görüşmeler başladı. Altay ve Zajc ile yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Milan Ferdi'nin peşinde

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Milan'ın scout ekibi Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe aldı. Scout ekibini listesinde Salzburg forması giyen Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da olduğu kaydedildi. Tuttosport'un haberinde; Milan'ın bu isimler için kısa süre içerisinde harekete geçeceği belirtildi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükseldi.

Deplasmanlar artacak

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’nin İstanbul dışındaki maçlarının sayısı artacak. Özellikle 12 Şubat 2023’ten sonra arka arkaya gelecek Kayserispor ve Alanyaspor deplasmanlarıyla zor bir fikstür başlayacak. Ligin ikinci yarısında Sivasspor, Hatayspor ve Giresunspor gibi önemli deplasmanlar da sarı-lacivertlileri bekliyor.

Orta sahada Arao kalitesi

Dünya Kupası arası sonrası 3 resmi maça çıkan Fenerbahçe’de Willian Arao performansıyla dikkat çekiyor. Miguel Crespo’nun hem formsuz hem de kart cezalısı olduğu bir dönemde orta alanda sorumluluk alan Brezilyalı futbolcu, özellikle Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla etkili oldu. Benzer şekilde sarı-lacivertli takım, Trabzonspor deplasmanında kaybetse de sahanın en iyilerinden biri Arao idi. Tecrübeli futbolcu, son Hatayspor maçında 6 top kesme, 3 top kapma, 4 hava topu mücadelesi kazanma ve yüzde 83 pas isabetiyle oynadı. (Skorer)







